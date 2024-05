Ancona: si apre la settimana delle decisioni. Allenatore, ds e manager in mano a Tiong

E’ la settimana di mister Tiong, quella in cui sono attese le sue decisioni per il futuro. Tutto dipende dalla sua visione dell’Ancona nei prossimi anni. Sono i programmi che vogliono conoscere tutti i tifosi biancorossi, cioè cosa vuole fare questa società, dopo un anno di transizione che ha rischiato di trasformarsi in uno dei più disastrosi dell’ultimo decennio. Con la conquista della salvezza e la conclusione del campionato anticipata rispetto a tutte le squadre che disputano playoff o playout, l’Ancona gioca d’anticipo e grazie al viaggio dell’amministratore delegato Roberta Nocelli a Hong Kong, dove la scorsa settimana ha incontrato il presidente dorico, due giorni di confronti serrati insieme al consigliere Antonio Postacchini e al legale della società, Francesco Milanese, lo stesso Tony Tiong è stato messo al corrente di tutti i nodi da sciogliere. S’è parlato di tutto, dei contratti in scadenza, delle questioni da pianificare, del rinnovo di Boscaglia per la prossima o le prossime stagioni, dell’individuazione rapida del nuovo diesse, del ritiro di luglio, e poi degli aspetti che riguardano l’ultimo passo per l’acquisto del terreno su cui dovrà sorgere il centro sportivo, per cui il presidente è atteso in città entro la fine del prossimo giugno. E, nello specifico, "organizzazione societaria con mansioni e ruoli ben definiti" come ha chiarito la nota della società dello scorso 10 maggio, e "non da ultimi gli investimenti e le prossime imminenti scadenze federali". Roberta Nocelli ha spiegato il suo punto di vista, come ha specificato al suo rientro in Italia, e come vorrebbe proseguire in futuro: "Ci siamo lasciati con la consapevolezza che alcune decisioni incombono e sono strettamente indifferibili. Nei prossimi giorni il Presidente detterà la sua linea". Alcuni giorni sono passati, la società dorica ha tutto il tempo per pianificare il suo futuro con calma, ma da alcune decisioni discende la costruzione della squadra del prossimo anno, che lo stesso Tiong ha spiegato di volere più competitiva di quella della stagione per l’Ancona già conclusa. Una competitività che si può raggiungere in diversi modi, sicuramente anche pianificando investimenti superiori a quelli fatti lo scorso anno, anche perché il prossimo campionato, nel girone B, rischia di essere ancora più livellato verso l’alto di quello precedente. Ecco allora che la programmazione societaria diventa urgente da compiere, "strettamente indifferibile", appunto, per continuare, poi, a muoversi in anticipo rispetto ad altre società per costruire al più presto quell’Ancona che tornerà al lavoro tra un paio di mesi. Giuseppe Poli