Ancona supera Notaresco 3-1 e si riappropria del quinto posto

Ancona 3 Notaresco 1 (4-3-1-2): Bellucci F. 6; Bugari 6, Rovinelli 7, Codromaz 7, Magnanini 6 (23’ st Bellucci N. 7); Useini 6 (27’ st Marino 6), Gulinatti 6 (11’ st Gianelli 6), Sare 7; Belcastro 6 (27’ st Alluci 6,5); Martiniello 7 (35’ st Battistini 6,5), Varriale 6,5. A disp. Laukzemis, Merighi, Bikovskis, Azurunwa. All. Gadda 7.

NOTARESCO (3-5-2): Cervellera; Granicelli (36’ st Di Pasquale), Formiconi, Ferri; Osei (30’ Taddei), Di Cairano, Arrigoni, Forcini (42’ st Intinacelli), Quacquarelli; Infantino (42’ st Felici), Pellacani (23’ st Kapnidis). A disp. Pappalardo, Simonini, Mascioli, Alimenti. All. Silva

Arbitro: Bassetti di Lucca.

Reti: 7’ st Martiniello, 30’ st Bellucci N., 45’ st Ferri, 49’ st Battistini. Note - Ammoniti: Belcastro, Pellacani, Osei, Infantino, Useini, Marino, Gianelli, Battistini; spettatori: 2033; recuperi: 1’+ 7’.

Seconda vittoria consecutiva dopo Riano e ritorno al successo in casa – anche se senza Curva Nord – dopo un mese e mezzo, davanti ai figli dell’indimenticato ex biancorosso Totò Mazzarano. L’Ancona batte il Notaresco e, grazie allo scivolone del Fossombrone, si riappropria della quinta piazza, che poi è anche l’ultima utile per partecipare agli inutili playoff. Tre punti e nuova iniezione di fiducia e morale per i dorici che giovedì affronteranno proprio il Fossombrone nella trasferta prepasquale, scontro diretto per il quinto posto. Al Del Conero va in scena una buona Ancona, soprattutto nella ripresa, quando riesce a concretizzare la superiorità tecnica evidenziata peraltro nell’arco di tutti i 90’. Decisivi i calci piazzati, come pure gli innesti di Gadda che danno energie fresche e nuovo impulso alla manovra. Peccato solo che la partita venga giocata in un clima abbastanza surreale, con i tifosi della Curva Nord rimasti fuori dallo stadio per tutta la durata dell’incontro in segno di contestazione. All’interno del settore due striscioni eloquenti del momento che sta vivendo la società e della volontà della tifoseria di vedere al più presto un completo rinnovamento del direttivo: "Rispetto per Ancona" e "Liberate l’Ancona per un progetto sicuro, o questo silenzio sarà il vostro futuro". Tutti i gol nella ripresa: dopo un bel sinistro di Gulinatti fuori misura, l’Ancona passa in vantaggio con il "solito" Martiniello che non sbaglia da pochi metri l’appoggio in gol sfruttando il centro da destra di Belcastro e realizzando il suo centro numero 14. Alla mezz’ora arriva il raddoppio che porta la firma dei subentrati: angolo di Alluci, Martiniello impegna Cervellera che non trattiene, Filippo Bellucci firma il raddoppio. Nel finale il Notaresco accorcia di testa con Ferri, poi nel lungo recupero Battistini segna di destro il suo secondo gol in maglia biancorossa che chiude definitivamente la partita.

Giuseppe Poli