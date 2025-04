Lipani: doppia promozione in famiglia con Sassuolo e Virtus Entella

Lipani, in questa primavera 2025, è sinonimo di promozione. Già: la promozione del Sassuolo ha riportato in A il neroverde Luca Lipani, e questa è storia nota da queste parti; meno lo è invece la promozione dell’altro Lipani calciatore professionista, vale a dire Iacopo, cugino di Luca, che sempre sabato, a poche ore di distanza dall’apoteosi sassolese del cugino, ha raggiunto anch’egli una promozione, quella in Serie B con la Virtus Entella, vincitrice del campionato di Serie C girone B con tre giornate di anticipo sulla fine della stagione regolare.

Due promozioni particolari, ottenuta dal divano quella di Luca, grazie al pareggio del Mantova con lo Spezia, dal campo sì, ma prima ancora di giocare, quella di Iacopo – che della promozione di Luca è venuto a conoscenza tramite i social – grazie alla vittoria ottenuta dal Milan Futuro contro la Ternana, squadra al secondo posto in classifica, col risultato finale di 1-0.

Nati a Genova, entrambi centrocampisti centrali, entrambi con una predisposizione difensiva in campo, i cugini Lipani sono cresciuti a pane e pallone: Iacopo, con i suoi 24 anni ancora da compiere (li festeggerà esattamente la prossima settimana) è il più anziano dei due, mentre Luca ne compirà 20 a maggio. Per Iacopo, sinora sono state 31 le presenze in campionato con l’Entella, 17 invece quelle di Luca con il Sassuolo, impreziosite queste ultime da un gol non banale, essendo stato segnato nel derby di andata contro il Modena.

Così, nella famiglia Lipani, che ha vissuto un weekend difficile da dimenticare, si può rispolverare lo slogan in inglese maccheronico di un vecchio spot: two (le promozioni) is mei che one.

