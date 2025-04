Angelana-Terni FC: Sconfitta Amara per i Giallorossi tra Proteste e Autogol

ANGELANA 1 TERNI FC 2

ANGELANA (4-3-3): Buini; Dell’Orso, Tondini, Sallaku (15’st Akhigbe), Melillo; Brunetti, Myrtollari 6.5, Mendes 6 (38’st Ravanelli G. sv); Formichetti 6.5 (34’st Martiniello), Ndiaye B. 5.5, Riommi 5.5 (1’st Marocchi 6). A disp.: Longo, Bocci, Roscini, Piermarini, Tofi. All.: Recchi 6.

TERNI FC (4-3-3): lurino 5; Dianda 6.5, Gaggiotti 7, Ricci 6, Flavioni 5.5; Carletti 5.5 (29’st Principi 6.5), Dida 6 (37’st Pacilli sv), Mainardi 6.5; Rossi 6 (29’ st Pettirossi 6), Hernandez 6 (20’st Leonardi 6), Pucci. A disp.: Bonomo, Fiaschetti, Barrow, Ravanelli M., Bordi. All.: Tozzi Borsoi 6.5.

ARBITRO: Bartolucci di Città di Castello 5.5 (Conicella, Valentini)

MARCATORI: 20’st (aut.) Iurino (A); 47’st Principi (T), 49’st Pucci (T).

NOTE: Ammoniti: Melillo, Myrtollari, Riommi (A); Flavioni, Dida (T). Angoli: 1-2t.

L’Angelana protesta, mastica amaro e scivola a 3 punti dal Sansepolcro capolista. I giallorossi di Recchi, addirittura, avevano agganciato il Sansepolcro a 20’ dalla fine, salvo poi ritrovarsi a meno 2 alla fine dopo un finale di gara incredibile. Dopo un primo tempo equilibrato, con l’Angelana che protesta per un gol annullato a Bebeto per un fallo molto discutibile, i giallorossi trovano il vantaggio con un’autorete incredibile di Iurino. L’Angelana sembra poter amministrare senza rischiare nulla ma al 92’, nel primo dei 5 minuti assegnati da Bartolucci di Città di Castello, la retroguardia di casa si lascia sorprendere e Principi insacca. I padroni di casa chiedono un fuorigioco ma Conicella resta giù con la bandierina. Il gioco riprende e, su un rinvio del portiere Iurino, la palla rimbalza sorprendendo la difesa. Pucci lascia partire un destro che supera Buini. Salvezza ufficiale per il Terni Fc.