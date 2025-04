Vigor: Concentrazione e Tifosi per la Salvezza in Quarta Serie

Si torna a parlare di campionato in casa Vigor. Le questioni societarie sono temporaneamente archiviate, di certo se ne riparlerà: per capire quale aspetto avrà la Vigor del futuro. Ora però c’è una salvezza da conquistare, un dettaglio per nulla trascurabile, anzi, la permanenza in quarta serie rappresenta la pagina bianca sulla quale disegnare il futuro. La squadra non ha mai smesso di lavorare: è stata informata della separazione tra la Vigor e Lewis senza mai perdere di vista l’obiettivo. "Un sorriso ed hanno ricominciato a lavorare più carichi di prima. Sono certo che il senso di appartenenza sia più forte che mai" aveva spiegato il Presidente Federiconi per descrivere la reazione della squadra, pochi minuti dopo il colloquio con il gruppo in merito alle novità societarie. In fondo sono proprio loro a scendere in campo ed è opportuno che il focus rimanga sul campionato a sole 4 giornate dal termine.

"Il successo conquistato a L’Aquila ha regalato alla squadra una spinta in più - dice Gianmarco Gabbianelli, il faro del centrocampo vigorino -. Ora dobbiamo solo pensare di chiudere al meglio la stagione".

Concentrazione, determinazione e la spinta del "Bianchelli": sono queste le armi a disposizione della Vigor per mettere in cassaforte la pratica salvezza.

"Non abbiamo ancora fatto nulla - rimarca Gabbianelli -. Il successo di domenica scorsa è importante e conferma i progressi mostrati già contro la Sambenedettese, ricordo però che le nostre dirette concorrenti hanno un ottimo ruolino di marcia. Ciò rende la corsa serrata ed imprevedibile, ma con l’aiuto dei nostri tifosi, sono certo che arriveremo al traguardo".

A proposito dei tifosi, il popolo vigorino non ha mai fatto venir meno il proprio supporto nel corso della stagione. Sarà interessante verificare l’affluenza degli spettatori domani pomeriggio, a pochi giorni dallo scossone societario. Come risponderanno i senigalliesi? Con ogni probabilità risponderanno con il solito immutato affetto. D’altra parte è proprio questo il patrimonio più prezioso della Vigor e non può venir meno nel momento più importante.

La società ha fatto sapere che l’allenamento di rifintura di questa mattina sarà a porte chiuse. Lo store di Via Cattabeni rimarrà aperto anche nella giornata di oggi e domattina per tutti gli appassionati che vorranno usufruire della prevendita per assistere alla gara in programma domani alle 15. Il settore Gradinata resterà chiuso il giorno della gara. I sostenitori dell’Atletico Ascoli potranno acquistare il tagliando valido per il settore "Tribune Laterali".

Nicolò Scocchera