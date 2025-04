Finale Coppa Marche Prima Categoria: Real Cameranese sfida Folgore Castelraimondo

Si giocherà giovedì sera (ore 20:30), 17 aprile, al campo Ultimi di Chiesanuova di Treia, la finale di Coppa Marche di Prima Categoria. Che vedrà protagonista, per la seconda stagione consecutiva, la Real Cameranese. La formazione di Camerano martedì ha staccato il biglietto per la finalissima vincendo al terza e ultima giornata del triangolare di semifinale, 1-0, contro il Borgo Minonna. I rossoneri di Pantalone sfideranno la Folgore Castelraimondo che si è aggiudicata l’altro triangolare. Sarà partita unica. In caso di parità alla fine dei due tempi regolamentari di 45’ verranno battuti i tiri di rigore. La Real fu superata nell’ultimo atto, al Paolinelli di Ancoma, dalla Vigor Montecosaro per 3-2. Non bastò per centrare la rimonta la doppietta siglata da Marchionne nella ripresa. Il giorno prima, mercoledì 16 aprile invece si giocherà la finale di Coppa Italia di Promozione che vedrà impegnata un’altra squadra anconetana, il Marina, contro il Trodica. La partita si giocherà allo stadio Bianchelli di Senigallia con fischio d’inizio alle ore 20:30. Sempre mercoledì si giocherà anche la finale di Coppa Marche di Seconda Categoria tra San Ginesio e Loreto alle ore 21 al Comunale di Civitanova Marche. Anche in queste due partite in caso di parità verranno battuti i tiri di rigore.