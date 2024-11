Anticipi e posticipi, all’Olimpico in campo il 5 gennaio. Supercoppa a Riad, il 2 Inter-Atalanta, Juventus-Milan il 3 gennaio. Il derby di Roma torna in notturna dopo otto stagioni Il derby di Roma torna in notturna dopo otto anni per motivi di ordine pubblico. Programma dettagliato delle giornate di Serie A e Supercoppa.