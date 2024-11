Spezia-Modena 1-0: sigillo di Pio Esposito per vincere e tornare in vetta

La Spezia, 2 novembre 2024 – Torna a vincere lo Spezia e lo fa nel proprio stadio. Dopo due pareggi ecco di nuovo l'acuto spezzino. Cade il Modena grazie al gol nel primo tempo di Pio Esposito, su assist da Salvatore Esposito.

Il primo tiro in porta è del 24' di Reca, sul corner di Salvatore Esposito e tiro al volo del polacco che Gagno respinge con i pugni, poi la difesa libera per un nuovo angolo, ma sugli sviluppi, la conclusione di Falcinelli, pressato al limite dell'area, finisce lontana dallo specchio.

Da buona posizione in corsa Di Pardo spara alto, mentre tre aquilotti si si stanno avventando addosso in area al 27'. Due minuti dopo il rasoterra di Caso, che riceve e si gira dal limite dell'area, va sul fondo. Passa in vantaggio lo Spezia al 39': Bertola innesca Elia, poi palla a Salvatore Esposito caparbio nell'entrare in area e cedere al centro, dove il fratello Pio la mette dentro di destro di potenza. È l'1-0.

Dopo l'intervallo subito due cambi per Bisoli. Niente da segnalare fino al 14' con il colpo di testa di Battistella sul fondo, sulla punizione di Palumbo da oltre trenta metri. Ma per pareggiare l'occasione la spreca al 25' Caso, che dopo un dribbling incredibile a saltare cinque aquilotti, calcia non troppo angolato con il destro da posizione ravvicinata e così Gori compie un miracolo sulla propria sinistra.

Del 35' la possibilità di raddoppiare per gli spezzini con la punizione di Salvatore Esposito (fallo subito da Candelari) che Gagno tocca sulla splendidamente sulla traversa, poi la palla viene liberata dall'area. Nel finale lo Spezia ha un po' di apprensione, ma riesce a chiudere con un successo che li proietta a quota 24 in classifica, per adesso a pari merito con il Pisa in vetta, scavalcando il Sassuolo

SPEZIA-MODENA 1-0, IL TABELLINO

SPEZIA (3-5-2): Gori; Bertola, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, S. Esposito, Degli Innocenti (29' st Candelari), Reca (29' st Wisniewski); Falcinelli (17' st Di Serio), P. Esposito (37' st Soleri). A disp. Mascardi, Mosti, Ferrer, Colak, Benvenuto, Giorgeschi, Kouda, Djankpata. All. D'Angelo.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Zaro, Botteghin (1' st Battistella), Caldara, Della Valle (39' st Duca); Di Pardo (1' st Idrissi), Gerli (24' st Bozhanaj), Santoro; Palumbo; Caso, Defrel (24' st Abiuso). A disp. Sassi, Bagheria, Beyuku, Magnino, Cotali, Cauz. All. Bisoli.

Arbitro: Rutella di Enna (assistenti Minutti di Maniago e Catallo di Frosinone, quarto uomo Ramondino di Palermo; Vara Miele di Nola, Avar Marini di Roma 1).

Marcatore: 39' pt P. Esposito.