Il Bologna ritrova la vittoria al Dall’Ara: gol di Orsolini nel finale

Bologna, 2 novembre 2024 – La zampata dell'"Orso" sul Lecce e il Bologna ritrova i tre punti in casa che mancavano dallo scorso aprile. Un cerchio che sembrava non chiudersi mai e che invece trova il punto d'incontro oggi, al ritorno in campo di Lewis Ferguson, 6 mesi e oltre dopo il grave infortunio al ginocchio.

Pomeriggio più estivo che autunnale al Dall'Ara, scaldato ulteriormente quasi 27mila cuori rossoblù presenti sugli spalti, in un sabato che fa da antipasto alla sfida Champions di martedì col Monaco, sempre sotto le due torri.

La gara si apre con il ricordo di Federico Asta, il pasticciere scomparso nelle scorse settimane, a cui la curva riserva un ultimo saluto con uno striscione a lui dedicato. Primo tempo che definire brutto è un complimento: Bologna lento, impreciso e prevedibile, il Lecce aspetta, con tutti gli uomini dietro la palla, e riparte, quando ne ha l'opportunità.

Dopo il colpo di testa di Castro, quando il cronometro segnava appena 18 secondi, e la risposta in corner di Falcone, al Dall'Ara si sonnecchia, almeno fino al 42', quando Freuler si divora da dentro l'area l'1-0, schiacciando troppo il pallone respinto dal numero uno del Lecce, che sorvola la traversa.

Nell'unico minuto di recupero, concesso da un indeciso Collu, ci riprova Castro, ancora di testa, trovando anche questa volta l'opposizione di un attento Falcone.

Ripresa, ma la musica non cambia. Italiano getta nella mischia Dallinga e Urbanski, ma senza ottenere alcun effetto.

E allora, dopo il boato per il ritorno di Ferguson, ci pensa Orsolini, a 5 minuti dalla fine, che di testa, su cross al bacio di Miranda, buca Falcone e inchioda il secondo successo consecutivo dei rossoblù, che tornano ad affacciarsi a ridosso della zona Europa.

Ora il Monaco, poi domenica prossima trasferta all'Olimpico contro la Roma.