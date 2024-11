Anticipo da applausi (4-1) contro l’Ostia Mare. L’Acf Foligno scala la classifica. Manni: "Orgoglioso dei ragazzi»

FOLIGNO – La striscia positiva, 10 punti nelle ultime quattro partite, consente all’Acf Foligno di guadagnare la parte alta della classifica. Una posizione di privilegio per la squadra di Alessandro Manni che per la prima volta si affaccia al campionato di serie D. Una posizione tra le grandi (l’Acf occupa il quarto posto) del raggruppamento dopo il poker contro l’Ostia Mare. Prestazione da incorniciare che l’Acf ha confezionato grazie alla prova di un collettivo aggressivo, bravo nel palleggio e nel fraseggio e grande personalità di squadra capace di spegnere sul nascere ogni iniziativa dell’undici laziali. Ingredienti che hanno consentito all’Acf di chiudere le ostilità già a conclusione della prima frazione di gioco. "Premesso che ho l’obbligo di ringraziare la squadra per quanto è riuscita a fare dal’inizio della stagione e, in particolare in quest’ultime quattro partite – è stato il commento del dopo partita dell’allenatore Alessandro Manni – l’altro aspetto positivo, oltre alla prestazione di livello, di grande squadra è emerso dalle capacità di un collettivo che in campo riesce ad interpretare la partita nel modo in cui la prepariamo in settimana. Una squadra, in crescita, che continua lavorare per migliorarsi con grande impegno consapevole delle potenzialità e animata dal desiderio per dimostrare che in questo campionato appare destinata ad interpretare, non il ruolo di meteora, ma scendere in campo per provare a confrontarsi alla pari con qualsiasi avversario. Certo – ha aggiunto il tecnico - non possiamo competere con il Livorno capolista, ieri pesantemente sconfitto ma destinato a fare una stagione esaltante. Come possiamo arrivarci? Attraverso un gioco propositivo per provare a complicare la vita all’avversario di turno. Per fare questo l’Acf dovrà essere brava e pronta per provare ad allungare la mini striscia positiva provando a migliorarci, nel tentativo non facile, per trovare un gioco più vicino alla perfezione. Ci riusciremo? Abbiamo l’obbligo per provarci, confortato dal fatto che sono orgoglioso di allenare un gruppo di ragazzi di ottimo livello. Una squadra compatta all’interno della quale – ha concluso Manni – dove chiunque va in campo rema nella stessa direzione".

Carlo Luccioni