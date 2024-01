APERTO DALLA PROCURA FIGC DOPO LE DICHIARAZIONI DEL DS DEL VERONA. Var, procedimento su Sogliano

Le dichiarazioni rilasciate da Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, al termine della sfida persa sabato pomeriggio al Meazza contro l’Inter sono valse al dirigente il deferimento da parte del procuratore federale Giuseppe Chiné per dichiarazioni lesive riferite agli organi arbitrali. In particolare Sogliano si era lamentato della mancata on-field review in occasione del gol decisivo realizzato da Davide Frattesi in pieno recupero, convalidato da Fabbri ma viziato da un contrasto a inizio azione tra Bastoni e Duda.

Sull’argomento, a commento di un girone d’andata chiuso in testa dall’Inter, si è espresso ieri dalla sede della Lega Serie A l’ad nerazzurro Beppe Marotta: "Sono nel calcio da più di 40 anni e ogni anno si parla di favori per questa o quella società. Fa parte del gioco, noi oggi siamo la lepre e dobbiamo essere capaci di schivare le fucilate dei cacciatori. Fa parte dell’esperienza e della competenza che deve essere sempre riconosciuta".

M.T.