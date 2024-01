Arbitro e tifosi. Vis-Spal a Castellone. Biglietti in promozione

Biglietti scontati per Vis-Spal (arbitro Domenico Castellone Napoli), in programma domani alle 16,15 al "Benelli": una promozione speciale riservata alle società sportive del territorio che prevede l’applicazione dei seguenti prezzi per Laterale e Prato, sia per la prevendita che per il giorno della gara: 1 euro per i tesserati fino a 18 anni compiuti e 10 euro per gli accompagnatori. Sarà possibile usufruire della promozione presentandosi ai botteghini dello stadio con i coupon che saranno distribuiti durante la settimana dalla società. Il costo degli altri biglietti acquistati in prevendita e nel giorno della gara nelle ricevitorie e sul circuito online: tribuna coperta 25 euro (ridotto 20), Laterale e Prato 14 (ridotto 10).