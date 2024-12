Arriva il frosinone. Mantova, Possanzini avverte: "Bisogna fare qualcosa in più»

MANTOVAArriva il Frosinone al Martelli. Fischio d’inizio alle ore 15. L’allenatore del Mantova, Davide Possanzini, analizza così: "Sarà una partita complicata dal punto di vista tattico. Loro hanno iniziato male il campionato, ma sono una squadra valida e nell’ultimo periodo hanno sistemato i risultati (due vittorie prima del ko con il Sassuolo)". Non solo: "Sono più concreti, dovremo stare molto attenti e curare ogni minimo particolare. In questo momento - entra nel dettaglio il mister virgiliano - il gruppo sta bene e si allena con fiducia. Certo, mancheranno tre elementi (Burrai, Radaelli e Ruocco), ma abbiamo giocatori affidabili e duttili. Tutti meritano di giocare e si stanno contendendo una maglia da titolare. Siamo consapevoli dell’importanza di questo incontro, vogliamo fare qualcosa di più, secondo me è nelle nostre qualità". Per quel che riguarda il Redolfi e Brignani verso il ritorno in campo dal primo minuto al centro della difesa, mentre permangono i consueti ballottaggi tra tre quarti e attacco. Per quattro posti ci sono infatti sette pretendenti e Possanzini, come ammette lui stesso, avrà il difficile compito di prendere le decisioni finali.

A centrocampo, invece, la coppia Trimboli-Artioli si candida a fungere da barriera al reparto arretrato (che deve ritrovare solidità dopo le cinque reti subite nelle ultime due gare) e a non far sentire l’assenza in regia di Burrai. A più di un mese dall’ultima vittoria (lo scorso 9 novembre con la Cremonese), il Mantova chiede ancora una volta l’aiuto del suo stadio per tornare ad assaporare la gioia dei tre punti per un successo che avrebbe un doppio risvolto: allontanare la matricola dalla zona calda della classifica e cominciare a spingere lo sguardo verso i playoff.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Redolfi, Brignani, Bani; Trimboli, Artioli; Galuppini, Aramu, Fiori, Mensah. All. Possanzini.

L.M.