Arsenal elimina il Real Madrid: addio sogni di rimonta per Ancelotti

REAL1ARSENAL2

REAL (4-2-3-1): Courtois 6.5; Lucas Vázquez 5.5 (16’ st Fran Garcia 6), Asencio 5.5 (30’ st Modric sv), Rüdiger 6, Alaba 5 (16’ st Ceballos 6); Valverde 6, Tchouameni 6, Bellingham 5; Rodrygo 5 (16’ st Endrick 6), Mbappé 5 (30’ st Brahim Diaz sv), Vinicius 6.5. Allenatore: Ancelotti 5

ARSENAL (4-3-3): Raya 6; Timber 6.5 (45’ +5’ st White sv), Saliba 5, Kiwior 7, Lewis-Skelly 6.5; Partey 6.5, Rice 7 (45’ +5’ st Zinchenko sv), Odegaard 7; Saka 7 (32’ st Trossard sv), Merino 7.5, Marinelli 7.5 (45’ +5’ st Tierney sv). Allenatore: Arteta 7

Arbitro: Letexier (Francia) 5.5

RETI: 20’ st Saka, 22’ st Vinicius, 48’st Martinelli.

Note: al 13’ pt Courtois para un rigore a Saka. Ammoniti: Alaba, Asencio, Raya, Rüdiger, Partey. Angoli 10-4. Recupero 7’ pt, 5’ st.

Niente remuntada, il Real Madrid cade dal trono europeo e i prossimi giorni diranno se è anche la fine dell’avventura spagnola di Carlo Ancelotti. L’Arsenal ha sfruttato benissimo il 3-0 dell’andata, ma ha confermato la sua forza conquistando la semifinale contro il Psg, espugnando anche il Bernabeu per 2-1 dopo aver anche sprecato un rigore dopo pochi minuti (fallo di Asencio segnalato dal Var) con Courtois bravo ad ipnotizzare Saka. Nella ripresa è lo stesso Saka a mettere in discesa la partita per i gunners, con un morbido tocco sotto che stavolta gli permette di superare Courtois. Le merengues rispondono con Vinicius che ruba un pallone a Saliba e pareggia, nel recupero Merino lancia Martinelli che chiude il discorso.