Agazzi, dopo la fumata nera rientro a Benevento

Sfumata la possibilità di approdare all’Ascoli all’inizio della sessione invernale di calciomercato, il centrocampista Davide Agazzi è stato reintegrato in rosa dal Benevento ed è sceso in campo nell’ultimo incontro disputato dai sanniti. "Non giocavo da tanto – ha commentato -. Sono stato chiamato in causa e ho cercato di fare del mio meglio. Mi sono sempre allenato, ma è chiaro che affrontare la partita è ben diverso. Mi fa piacere essere rientrato, peccato che non sia arrivata la vittoria. Tutte le squadre attraversano dei periodi poco positivi nel corso dell’annata. Dobbiamo tenere duro, siamo consapevoli della nostra e di ciò che possiamo fare. Le cose dovranno andare sicuramente meglio. Normale che giocare per vincere è complicato, soprattutto in un girone così competitivo. Bisogna guardare anche l’altro che se superiamo il momento negativo, poi le cose diventano più facili. Dobbiamo lavorare sugli errori commessi. Ho sempre fatto parte del gruppo. Il nostro lavoro è questo: farsi trovare pronti indipendentemente da ciò che succede. Siamo professionisti".