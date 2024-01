Agostini si fida di questo Ascoli: "Siamo in crescita, begli acquisti"

L’Ascoli di Castori si prepara alla sfida col Bari di domani (avvio alle 16.15) contando su nuove forze fresche. Dopo gli arrivi di Valzania e Celia, in questa settimana il Picchio ha annunciato anche gli arrivi di Streng, Vaisanen e Vasquez. Il punto portato via dal Tardini alla ripresa del campionato ha decisamente rafforzato autostima e determinazione dei bianconeri che torneranno al Del Duca per centrare la vittoria. A parlare del momento è stato il grande ex Meco Agostini.

Partiamo da un tema attuale: il mercato. Come vede i nuovi arrivati?

"Sia Vaisanen che Streng sono due giocatori dotati di forte temperamento. Vengono da un cultura vichinga, sono abituati a combattere. Forse erano i profili di cui si aveva bisogno per rinforzare la rosa soprattutto a livello caratteriale. Potrebbero essere dei giocatori in grado di non avvertire la paura nei momenti delicati che si susseguiranno da qui alla fine. A loro poi bisogna aggiungere Valzania, un giocatore molto importante per la B, e Celia che mi ha fatto una buona impressione".

Secondo lei come sta cambiando il gruppo messo nelle mani di Castori?

"Parto da una premessa fondamentale. È sempre il collettivo a fare la differenza, mai i singoli. I nuovi elementi di certo potranno dare una mano, ma si dovranno mettere a disposizione di tecnico e compagni, calandosi nella parte che l’Ascoli dovrà recitare. La cosa positiva adesso è che, anche chi subentra, tira fuori personalità e grinta. Vedo fare dei passaggi anche a 5-6 metri con maggior sicurezza. Prima non era così. Si avvertiva spesso la paura di sbagliare. Ci aspettano 18 battaglie e si dovrà cercare di vincerle tutte. Non ci tireremo di certo indietro. La determinazione del tecnico Castori e del direttore sportivo Giannitti saranno importanti per trascinare la squadra nel cammino verso la salvezza".

A Parma sono subito arrivate buone risposte. Che sensazioni ha avuto da quella gara?

"Ho visto grande personalità, forza, carattere. Credo che se saremo bravi a scendere in campo sempre con questo piglio potremo far male a tutti. L’Ascoli deve cercare di mantenere la categoria con tutto se stesso. Nel corso dell’andata spesso avevo avuto sensazioni negative. Adesso sembra tornato l’ottimismo. Non avevo dubbi che saremmo stati in grado di rialzarci".

Adesso però per dare continuità sarà necessario battere il Bari...

"Il Bari è una squadra strana. All’andata non mi erano piaciuti. Ora dal mercato sono arrivati alcuni nomi di spessore. Verranno sicuramente qui per fare risultato. Di fronte però troveranno un gruppo coeso che sta facendo un gran lavoro grazie a Castori. Credo che ci siano tutti gli ingredienti per fare bene anche nella prossima partita".

Massimiliano Mariotti