Altra serataccia per Gagliolo. Marsura meno ispirato del solito

Livieri 5. Subito un brivido con l’ennesima respinta di petto senza senso che per poco non diventa un assist. Sul primo e soprattutto sul secondo gol, poteva fare di meglio. Evita il terzo su colpo di testa di Gasbarro.

Alagna 5,5. Troppo morbido su Saporiti in occasione del primo gol. Corre tanto come sempre, ma non crea mai pericoli.

Piermarini 5. Sul primo gol assente ingiustificato. Si spinge in avanti in cerca di gloria, ma sembrano solo iniziative personali, senza costrutto. Ammonito. (Dal 1’st Curado 5,5. Entra e l’Ascoli prende il secondo gol)

Gagliolo 4. Goffo intervento su Magnaghi dopo il tacco di Saporiti che infila il primo gol. Passa continuamente la palla agli avversari e sbaglia a due passi dalla porta calciando in fallo laterale. (Dal 21’st Ciabuschi 6. Mette in mezzo un gran cross che Corazza non riesce a ribadire in rete).

Maurizii 5. Timido e impreciso in fase difensiva. Si propone poco e male in avanti.

Varone 5,5. Si alterna con Carpani nel ruolo di play, ma è meno lucido del solito e corre molto a vuoto. Ammonito.

Carpani 6. Al nuovo debutto in maglia bianconera, appare spaesato e si limita a facili passaggi orizzontali. Parla con l’arbitro e con i compagni. Sarà utile. Ammonito.(Dal 29’st Gagliardi 5. Buona volontà, ma fa fatica a trovare il suo spazio).

Marsura 5. Meno ispirato del solito a creare spunti pericolosi, lasciato però troppo solo e senza le necessarie sovrapposizioni di Maurizii. (Dal 1’st Tirelli 5. Evanescente anche lui).

Tremolada 6,5. Sorprende Palmisani con una conclusione dai 35 metri con il pallone che rimbalza davanti al portiere e si infila in rete nel primo tiro in porta dei bianconeri.

Corazza 6. Servito poco e male, ha un’occasione nel primo tempo, ma in scivolata non riesce a toccare il pallone. Nella ripresa un colpo di testa centrale e nel finale un gran tiro sul primo palo respinto con una mano dal portiere.

Silipo 5. Ha una buona chance nel primo tempo, ma invece di tirare va ad infilarsi in un vicolo cieco a fondo campo. (Dal 15’st Adjapong 6. Propositivo, crossa un paio di palloni pericolosi).

All.: Di Carlo 4. Insiste con Gagliolo in difesa e sembra la peggior versione del grande ‘Tafazzi’ che vuole per forza farsi male da solo. Male l’approccio al match, male la reazione dopo il primo gol, male i cambi. La reazione della squadra nel finale è più nervosa che tecnica o tattica. Alla fine l’esonero sui social.

Valerio Rosa