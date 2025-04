Ascoli a Sestri Levante: ultima chance per salvare la stagione

La via crucis dell’Ascoli potrebbe essere giunta alla stazione finale. A Sestri Levante sarà una Pasquetta di passione per un Picchio che proverà a chiudere una delle annate più drammatiche della propria storia. Costruita e poi rinforzata senza molte logiche per rincorrere (a detta degli attuali vertici societari) obiettivi importanti, la squadra attualmente allenata da Mimmo Di Carlo domani al Sivori (fischio d’avvio alle ore 15) avrà tra le mani l’occasione per mettere fine ad un cammino agonizzante fatto di tante delusioni e amarezze. I bianconeri nel duello che si consumerà contro la formazione ligure andranno alla ricerca della stella per quanto riguarda il numero complessivo di vittorie ottenute nel corso della stagione. Un altro dei dati terribili prodotti nel corso del campionato sono stati i soli 9 successi complessivi fatti registrare a due appuntamenti dalla fine. Statistiche che fanno riflettere se aggiungiamo poi le 15 sconfitte e i 12 pareggi al raccapricciante completamento del tutto. Altre circostanze che rarissime volte si erano verificate in precedenza. Ecco quindi che in casa dei corsari l’Ascoli proverà almeno a raggiungere la decima affermazione che fornirebbe comunque un magra consolazione.

I giorni che hanno preceduto la preparazione dell’incontro sono stati di nuovo tutt’altro che sereni per tecnico e giocatori. E a generare ulteriori reazioni da parte di una piazza che ormai ha definitivamente scaricato la società gestita dalla famiglia Pulcinelli, si è aggiunto il dietrofront esternato dall’imprenditore romano sul discorso cessione. Se il Picchio si accinge a chiudere il fallimentare percorso effettuato con le ossa rotte sotto ogni punto di vista, dall’altro lato ci sarà invece un Sestri Levante carico e pronto a vendere l’anima al diavolo per avere anche soltanto una singola possibilità di sperare ancora nei playout. In questo momento i rossoblù sarebbero virtualmente retrocessi in virtù della differenza con la Lucchese superiore agli otto punti, ma con un successo tutto potrebbe riaprirsi. E in questo caso il Picchio dovrebbe rinviare tutto nel successivo e ultimo impegno casalingo col Legnago di domenica 27 (ore 16.30). Il tifo organizzato del Sestri Levante per fare quadrato nel momento più decisivo del campionato ha avanzato una sorta di chiamata alle armi rivolta a tutti i sostenitori. Sull’altro fronte la vendita dei tagliandi per il settore ospiti, nonostante il giorno festivo, non è mai decollata a causa della distanza e della quasi totale assenza di entusiasmo.

Massimiliano Mariotti