Ascoli, bianconeri ko anche a Pineto: finisce 1-0

Pineto (Ascoli), 27 ottobre 2024 - L'ora più buia dell'Ascoli non ha fine. Neanche l'arrivo in panchina di Mimmo Di Carlo è riuscito a sovvertire il peggior andamento in assoluto della storia del Picchio che finisce ko anche a Pineto per 1-0.

Decisivo il gol di Gambale in chiusura di primo tempo. Il nuovo tecnico bianconero ha incassato la quarta sconfitta su quattro ed è rimasto ancora a quota 0 punti, facendo registrare numeri addirittura peggiori della parentesi di Delio Rossi che invece nelle stesse partite portò a casa almeno un punto.

Il rendimento dell'Ascoli invece vede salire a 7 i turni senza vittorie con ben 5 partite perse consecutivamente e l'ultimo posto in classifica che ora è soltanto due punti dietro.

L'autentico disastro gestionale prodotto dai vertici del club ora rischia davvero di produrre conseguenze apocalittiche. La squadra costruita dal direttore sportivo Righi ha confermato ancora una volta tutti i seri limiti tecnici e caratteriali per questa categoria.

Sugli spalti ancora una volta non poteva che esplodere la rabbia e la dura contestazione dei cinquecento tifosi presenti. In avvio nel settore ospiti viene esposto lo striscione "Sul carro dei vincitori: un bel gruppo di traditori” e nel corso del match a più riprese la tifoseria torna ad intonare cori contro la società guidata dal patron Pulcinelli.

In campo Di Carlo cambia assetto e parte con un 4-4-2 dove D'Uffizi e Marsura vanno ad agire larghi, ma senza mai incidere. A dettare i ritmi sono gli abruzzesi che dimostrano fin dal principio la propria voglia di conquistare i tre punti.

La prima vera occasione è del Pineto e arriva alla mezz'ora con il destro di Gambale che sfiora la traversa. L'attaccante trova la via del gol poco dopo raccogliendo la ghiotta palla messa in mezzo da Bruzzaniti su un calcio piazzato.

Nel secondo tempo Di Carlo si gioca tutte le carte a disposizione, compreso Tremolada che sfiora il palo su punizione. I bianconeri non creano altro e finiscono per alimentare una crisi profonda che ora sta vedendo il Picchio scivolare sempre più verso il fondo.

Il tabellino

PINETO-ASCOLI 1-0 PINETO (4-3-3): Tonti; Hadziosmanovic, Marafini (dal 30' s.t. Ingrosso), De Santis, Borsoi; Schirone (dal 1' s.t. Pellegrino), Lombardi, Germinario; Del Sole (dal 17' s.t. Chakir), Gambale (dal 43' s.t. Giovannini), Bruzzaniti (dal 30' s.t. Marrancone). Panchina: Marone, Barretta, Ienco, Dutu, Baggi, Fabrizi, Villa, Nebuloso. Allenatore: Tisci. ASCOLI (4-4-2): Livieri; Adjapong (dal 28' s.t. Silipo), Menna (dal 13' s.t. Tremolada), Gagliolo, Cozzoli; D'Uffizi (dal 13' s.t. Caccavo), Varone, Bando (dal 28' s.t. Campagna), Marsura; Tirelli (dal 17' s.t. Alagna), Corazza. Panchina: Abati, Raffaelli, Maurizii, Bertini, Piermarini, Quaranta, Maiga Silvestri, Gagliardi, Achik. Allenatore: Di Carlo. Arbitro: Vergaro di Bari. Marcatori: al 38' p.t. Gambale. Note – 988 spettatori (di cui 500 ospiti), incasso complessivo non comunicato.

Ammoniti: Bruzzaniti, Lombardi, Schirone, Pellegrino, De Santis, Tonti, Gambale per il Pineto; D'Uffizi, Bando, Marsura, Livieri per l'Ascoli. Tiri in porta 2-1. Tiri fuori 2-7. In fuorigioco 0-0. Angoli 2-1. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 6’.