Ascoli Calcio: Pulcinelli elogia Di Carlo e annuncia il ritorno di Francesco Forte

L’Ascoli di Mimmo Di Carlo finalmente sembrerebbe aver trovato la strada giusta come gli stessi vertici dirigenziali auspicavano fin dall’avvicendamento che poi ha visto l’arrivo del tecnico sulla panchina bianconera. A commentare gli ultimi risultati del campo e le recenti vicende societarie è stato Massimo Pulcinelli. "Ancora non abbiamo fatto nulla rispetto a quelle che stimiamo essere le potenzialità di questo gruppo – commenta il patron, intervenuto lunedì sera nel corso di Tvb Ascoli andata in onda su Vera tv -. Sicuramente mister Di Carlo ha fatto un ottimo lavoro. In fase iniziale si è portato dietro i problemi che arrivavano da lontano. È stato difficile cambiare e invertire la rotta. Ora stiamo andando verso la direzione giusta. Ci sono ancora margini di miglioramento, ma siamo tutti sul pezzo".

In attesa di chiudere nel miglior modo possibile un nefasto 2024 e il girone d’andata dell’attuale campionato di C, il proprietario del Picchio ha anche accennato ad una stima del valore complessivo del parco giocatori attualmente presente. Le cifre date però hanno lasciato dubbi e perplessità.

Quello fornito dall’imprenditore romano a capo della catena Bricofer è parso essere un valore probabilmente troppo eccessivo rispetto alla stima reale dei profili attualmente presenti in rosa. "L’Ascoli Calcio all’interno del suo portafoglio oggi ha calciatori per circa 15 milioni – spiega -. Credo che questa rosa può ambire tranquillamente alla zona playoff. Siamo ancora distanti alcuni punti ma sicuramente abbiamo tutte le carte in regola per arrivarci. Credo che sia una rosa ben assortita con un giusto mix tra giovani ed esperti. Il mercato di gennaio? La parte tecnica la gestisco insieme al direttore Righi. Lui ha le idee chiare, io gli sto vicino. Intanto abbiamo il primo acquisto pronto che si chiama Francesco Forte. Dal primo gennaio tornerà in campo con noi. È un ragazzo che in serie B ha sempre fatto la differenza, quindi in C dovrebbe essere un valore aggiunto. Sicuramente rinforzeremo dove siamo meno bravi e meno forti".

Sul fronte della cessione societaria, invece, Pulcinelli è tornato a ribadire: "Le società di calcio sono tutte in vendita. Se per caso si dovesse presentare qualcuno di serio con le spalle sufficientemente grandi per poter prendere il nostro posto, analizzeremo la possibilità di cedere il passo e lasciargli il nostro posto. Altrimenti continuiamo noi".

Nel frattempo la squadra sta proseguendo la preparazione in vista del match di sabato col Legnago Salus. In difesa l’Ascoli dovrà fare a meno del capitano Gagliolo che è stato squalificato un turno dal Giudice sportivo. La gara contro la formazione veneta vedrà la direzione dell’arbitro Maria Marotta della sezione di Sapri.