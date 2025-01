Ascoli, il mercato parte in sordina. Annunciato l’addio di Campagna

Il mercato dell’Ascoli parte in sordina. Nella prima giornata della finestra invernale il club di corso Vittorio Emanuele non ha fatto registrare ingressi, ma si è provveduto ad annunciare ciò che era già ben noto in precedenza e di cui vi avevamo parlato in maniera dettagliata su queste righe proprio nell’ultima parte di dicembre. Il centrocampista Campagna ieri è divenuto ufficialmente un giocatore di proprietà del Carpi. Il 22enne bolognese ha deciso di ripartire con i biancorossi legandosi alla società emiliana grazie ad un vincolo contrattuale di un anno e mezzo che di fatto terminerà il 30 giugno 2026. Una nuova avventura per il giocatore che alla fine in casacca bianconera non è mai riuscito a convincere nonostante le varie occasioni avute per dimostrare in campo il proprio valore. Arrivato sotto le cento torri nella scorsa estate per rinforzare un reparto mediano da ristrutturare quasi completamente dopo le tante partenze post retrocessione, l’ingresso operato dal direttore sportivo Emanuele Righi alla resa dei conti si è rivelato un autentico flop. Le due sfide della Coppa Italia di serie C, la prima vinta al Del Duca contro il Gubbio (2-1) e la seconda persa ad Arezzo (2-1), lo videro inserito nell’undici titolare di Carrera. Le cose poi cambiarono con l’avvio del campionato, quando la mezzala proseguì il proprio cammino partendo quasi sempre dalla panchina e subentrando a gara in corso.

Nelle tante prove offerte Campagna non è mai riuscito a permettere al centrocampo del Picchio di reggere al cospetto dei diretti avversari. Infine con l’arrivo del tecnico Di Carlo così il giocatore è sparito definitivamente dai radar, tanto dal non essere quasi più mandato in campo neanche per sostituire i compagni nel corso della ripresa. Ora ad offrirgli la possibilità di riscattarsi e farsi apprezzare sarà il Carpi, squadra attualmente appaiata in classifica all’Ascoli (entrambe giunte a 25 punti) e in lizza per un piazzamento playoff. Nelle prossime ore è attesa anche l’ufficialità del passaggio di Achik all’Audace Cerignola che rientrerà anticipatamente al Bari per poi essere girato nuovamente in prestito ai gialloblù. Idem per il terzino sinistro Maurizii, altra scommessa persa dal diesse del Picchio. Anche lui impiegato appena cinque volte senza mai fornire risposte confortanti. A stretto giro potrebbe cambiare maglia anche l’attaccante Palazzino che dopo la prima parte di stagione vissuta con il Legnago sembrerebbe vicino al suo passaggio al Picerno. Il 21enne è legato al Picchio fino al 2027, ma alcuni rumors di mercato lo danno pronto ad nuovo trasferimento. Stavolta in favore dei rossoblù impegnati nel girone meridionale di C. Nel frattempo la squadra sta proseguendo il lavoro in vista della ripresa che vedrà la formazione guidata da Di Carlo impegnata in casa della Pianese. Il tecnico a centrocampo dovrà risolvere il rebus legato all’assenza per squalifica di Varone.

Massimiliano Mariotti