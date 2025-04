Ascoli Primavera sfida il Perugia: obiettivo secondo posto in classifica

Alla vigilia di Pasqua sarà soltanto la Primavera a scendere in campo tra le formazioni del settore giovanile. La formazione di Ledesma oggi, con avvio previsto alle ore 15 al Picchio Village, sarà chiamata a misurarsi col Perugia. Gli umbri si presenteranno in casa dei bianconeri dopo il recente successo ottenuto una settimana fa contro il Palermo per 1-0. L’Ascoli invece, sceso momentaneamente al terzo posto a seguito della vittoria di ieri della Ternana sul Benevento (2-1), proverà a riprendersi il secondo posto in classifica magari centrando altri tre punti preziosi. L’under 17 allenata da Medori invece non ha ancora smaltito il grande flop prodotto dalla mancata qualificazione ai playoff di categoria che si svolgeranno al termine della regular season. I bianconeri resteranno fermi per le festività pasquali e torneranno in campo domenica prossima 27 aprile al Picchio Village per ospitare l’Audace Cerignola in un confronto che non potrà più dare alcun senso ad un cammino già concluso in anticipo. Gli under 17 chiuderanno poi la settimana successiva (domenica 4 maggio) in trasferta contro il Pineto. Anche la formazione under 16 di mister Monaco resterà ferma per poi riprendere la corsa, sempre domenica 27, in casa del Giugliano penultimo in classifica. Il Picchio qui è attualmente in vetta e nelle ultime uscite cercherà di fare il massimo per restare davanti a tutti. Mentre gli under 15 di Cusimano chiuderanno con i due confronti con l’Audace Cerignola (27 aprile) e il Pineto (4 maggio) dei pari età. Annata terribile anche per la formazione under 14 che giovedì in casa contro il Pescara ha perso 3-1 nel secondo turno della seconda fase del girone A del campionato Pro. L’incontro poteva prendere ben altra piega al quarto d’ora quando il bianconero Mantova ha fallito un calcio di rigore. Al gol mancato così è seguita la rete degli abruzzesi, bravi alla mezz’ora del primo tempo a passare in vantaggio con Chielli. Nella ripresa l’Ascoli è riuscito a pareggiare i conti grazie allo sfortunato autogol di Russo, ma la superiorità del Delfino è poi venuta nuovamente fuori. A consentire ai biancazzurri di conquistare i tre punti alla fine si sono aggiunte le marcature di Colancecco e ancora Chielli, autore di una doppietta. In classifica i bianconeri continuano a restare fermi con 0 punti.

mas.mar.