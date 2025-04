Ascoli, sfida decisiva contro Torres per la salvezza in campionato

Ascoli, adesso la salvezza non può più sfuggirti. La sfida contro la Torres costituirà un appuntamento imperdibile per raggiungere la prima certezza di una stagione in cui è accaduto davvero di tutto. In campo non sarà facile arginare la forza di un avversario che, seppur sconfitto all’andata proprio dal Picchio (1-2), nel corso del cammino ha confermato ancora di avere qualcosa in più rispetto a tante altre pretendenti del girone B. Le stesse magari partite ad agosto con maggiori ambizioni. Eccezion fatta per Entella (ormai ad un metro dal ritorno in B con i suoi 78 punti) e Ternana (70) che ai vertici della classifica hanno creato un vuoto con tutte le altre, e nel caso degli umbri non è neanche bastata, dietro sono stati i sardi quelli più regolari e costanti nel percorso compiuto (62). I rossoblù si presenteranno al Del Duca (ore 15) dopo aver conquistato esattamente gli stessi punti sia al Vanni Sanna che altrove: ovvero 31 in entrambi i casi. Segno evidente della capacità mostrata nell’interpretare gare differenti, ma arrivando a produrre sempre lo stesso bottino di punti. Il passo falso del Pescara nel recupero con l’Arezzo ha spianato un’autostrada davanti alla Torres che adesso proverà a blindare il proprio piazzamento playoff con quella vittoria che li lancerebbe mentalmente già nel vivo degli spareggi promozione per la cadetteria.

Di fronte a loro ci sarà un Ascoli incerottato dalle tantissime assenze di elementi importanti che si sono susseguite nel corso di questi mesi. Il cambio di passo non c’è mai stato nonostante i numerosi avvicendamenti in panchina. Ora però si è arrivati al fatidico momento del dunque. E qui il Picchio certamente dovrà provare almeno a guadagnarsi il mantenimento della categoria provando a contare sulle proprie forze di decidere un destino che presto sarà rivelato. Nella corsa salvezza una mano importante l’ha fornita la Lucchese che con i 6 punti di penalizzazione sottratti, oggi sarebbe appaiata all’Ascoli. Mentre l’altra mano gli uomini guidati da Di Carlo ora dovranno darsela da soli. Nel calcio è vero che non bisogna mai dire mai, ma pensare ad un qualcosa in più purtroppo è davvero difficile vedendo quali sono stati il temperamento e le prestazioni fornite dalla squadra. Nei risultati di ieri Pontedera e Perugia hanno rispettivamente pareggiato con Spal (1-1) e Sestri Levante (2-2). Esiti che hanno portato a 6 punti e a 5 il vantaggio dei toscani e degli umbri sul Picchio. Sugli spalti gli Ultras 1898 hanno invitato tutti a portare stendardi e bandiere per colorare la curva di bianconero.

Massimiliano Mariotti