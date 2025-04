Ascoli-Torres: Antonio Di Reda dirigerà il match allo stadio Del Duca

Ascoli-Torres, match in programma domenica prossima allo stadio Del Duca con avvio programmato alle ore 15, sarà diretto da Antonio Di Reda della sezione di Molfetta. Il fischietto pugliese potrà vantare l’ausilio degli assistenti Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Gianmarco Macripò di Siena. Quarto uomo ufficiale invece sarà Marco Ferrara di Roma 2. Di Reda ha già incrociato la strada del Picchio in occasione della gara d’andata col Carpi (2-2), incontro che costò la panchina all’allora allenatore Carrera. Un precedente anche con la Torres risalente alla partita vinta 3-0 contro l’Aprilia nella stagione 2021-22 in serie D. Queste le altre designazioni di giornata: Carpi-Legnago Salus (Maccorin di Pordenone), Lucchese-Vis Pesaro (Liotta di Castellammare di Stabia), Milan Futuro-Ternana (Bozzetto di Bergamo), Perugia-Sestri Levante (Di Francesco di Ostia Lido), Pescara-Gubbio (Mirabella di Napoli), Pianese-Pineto (Zoppi di Firenze), Rimini-Campobasso (Gandino di Alessandria), Spal-Pontedera (Gauzolino di Torino), Virtus Entella-Arezzo (Leone di Barletta).