Ascoli verso la trasferta di Chiavari. Carrera: "Punterò su Tremolada dall’inizio"

Ascoli, scatta ufficialmente l’ora di Tremolada. A poche ore dalla delicata trasferta di Chiavari che vedrà i bianconeri di scena in casa della momentanea capolista Virtus Entella, il tecnico Massimo Carrera ha voluto fare il punto sul prossimo impegno in programma domani sera al Comunale con avvio alle 21.15 (diretta tv su Rai Sport). La squadra è partita in anticipo alla volta della nota località ligure e, in attesa di conoscere quale sarà la lista dei convocati diramata, il timoniere del Picchio ha spiegato come il gruppo si è preparato per affrontare la prima di due delicate trasferte consecutive. "Andiamo ad affrontare una squadra costruita per vincere il campionato – sostiene Carrera –. Sono primi in classifica quindi avremo davanti un avversario tosto, compatto, cattivo. Dobbiamo farci trovare pronti alla battaglia su ogni pallone. Gli scontri individuali potranno decidere la partita. L’insidia sarà giocare sul campo sintetico che potrebbe rappresentare un vantaggio per loro. Noi ci siamo allenati su questo, ma costituirà un modo diverso di giocare l’incontro. Siamo pronti, abbiamo analizzato le cose che non sono andate contro la Pianese. Abbiamo corretto gli errori e ci siamo allenati su queste situazioni cercando di andare in campo e fare qualcosina in più. La mia idea è quella di far giocare Tremolada dal primo minuto. Cercheremo di fare la partita, ma ci sarà sempre davanti l’avversario. Vedremo se riusciremo ad essere più bravi di loro". I problemi che in settimana hanno visto Adjapong e Tirelli fare i conti con i rispettivi problemi fisici hanno fornito qualche notizia buona e qualcuna meno.

L’inatteso forfait sarà quello che riguarderà il capitano Gagliolo all’interno del consueto terzetto difensivo. "Adjapong si è ristabilito e potrebbe far parte del gruppo che partirà – prosegue -. Ci sarà anche Silipo. Dovremo invece valutare le condizioni di Gagliolo che ha avuto un problemino all’adduttore e non si è allenato questa settimana. Non ci sarà neanche Tirelli che non ha lavorato in campo. Credo sia logico non rischiare più di tanto. È un ragazzo serio che ha fame e non si risparmia". A centrocampo infine il ballottaggio sarà tra Bando e Bertini. Uno dei due affiancherà l’esperto Varone dall’inizio. "Dopo la rifinitura valuterò quale potrà essere il giocatore più utile per questa gara – conclude –. Quaranta? Ha ancora un problema fisico. Dalla prossima settimana spero di averlo in gruppo e di poterlo utilizzare".

Massimiliano Mariotti