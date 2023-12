Ascoli vivaio, ecco il programma delle giovanili

Le formazioni del vivaio del Picchio si preparano per un altro intenso fine settimana che le vedrà impegnate nei rispettivi campionati di appartenenza. La Primavera guidata da Ledesma si prepara ad affrontare la delicata trasferta contro la Ternana. Appuntamento domani con avvio alle 11 allo stadio Gubbiotti di Narni. I bianconeri proveranno a riprendere la marcia dopo il pesantissimo ko per 5-1 incassato contro la capolista Cesena nell’ultimo turno. L’under 17 di Giorgi, dopo il pareggio esterno di una settimana fa, affronterà in casa la Salernitana nell’incontro programmato per domenica (ore 11 al Picchio Village). Turno di riposo, invece, sia per gli under 16 che per gli under 15. In campo l’under 14 di Bonfiglio che domenica alle 14.30 sfiderà tra le mura amiche la Vis Pesaro. La prima squadra femminile di Renga infine sarà di scena al campo Santa Maria (Castel di Lama), con inizio alle 17.30, contro il Potenza Picena.