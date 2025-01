Ascoli vivaio, la Primavera sbanca Palermo

PALERMO

PALERMO: Greliak, Nicolosi, Avena, D’Acquisto (dal 23’ s.t. Salvador), Di Maro, Barranco, Vaiana (dal 10’ s.t. Martinez), Russo, Di Mitri, Vaccaro (dal 35’ s.t. La Mantia), Brutto. Panchina: Mondello, Mattaliano, Mule, Groppuso, Messina, Occhione, Visconti, Essa Mvondo. All. Del Grosso.

ASCOLI: Sciammarella, Deriu (dal 19’ s.t. Di Salvatore), Ciccanti, Dodde (dal 38’ s.t. Giacomazzi), Caucci, Di Teodoro, Cerbone (dal 19’ s.t. Cosimi), Lo Scalzo (dal 38’ s.t. De Witt), Madonna (dal 25’ s.t. Colaiacomo), Lattanzi, Gorica. Panchina: Zagaglia, Di Giacomo, Pettinari, Flaminio, Zagari. All. Ledesma.

Arbitro: Benestante di Aprilia

Marcatori: al 25’ p.t. Di Mitri (P), al 45’ p.t. Lattanzi (A), al 15’ s.t. Madonna (A)

Note - Ammoniti Nicolosi, Di Maro per il Palermo, Ciccanti, Di Teodoro, Dodde per l’Ascoli. Angoli: 1-3. Recuperi: 1’ p.t., 5’ s.t.

La Primavera bianconeta sbanca Palermo in rimonta e porta a casa un successo davvero prezioso per riprendere contatto con il gruppone di avversarie in lizza per centrare un piazzamento playoff. Al Pasqualino Stadium di Carini i bianconeri passano 2-1. La gara non si era messa nel migliore dei modi con il vantaggio dei siciliani messo a segno da Di Mitri poco prima della mezz’ora di gioco. Accusato il colpo il Picchio però ha saputo rispondere con Lattanzi per poi assestare il sorpasso grazie alla firma di Madonna, bravo a completare in maniera magistrale un’ottima ripartenza. Con i tre punti conquistati l’Ascoli è riuscito a raggiungere Ternana, Benevento e proprio Palermo, tutte appaiate al terzo posto della classifica a quota 26. L’under 17 allenata da Medori invece fa registrare un brutto passo falso contro il Pescara. Il confronto disputato al Delfino Training Center ha visto la vittoria degli abruzzesi per 3-2. Il vantaggio ascolano firmato da Casillo è stato poi seguito dalla doppietta biancazzurra di Shehaj e la rete di Trave. Illusorio il momentaneo 2-2 bianconero di Manini. Preziose vittorie per gli under 16 e 15, rispettivamente vittoriosi contro Turris e Pescara. I ragazzi di Monaco hanno superato la formazione campana per 3-2 in una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Decisiva l’esaltante tripletta dell’attaccante Balducci. Successo anche per gli under 15 di Cusimano che sono usciti da Pescara con il sorriso grazie al 2-1 rifilato. A permettere al Picchio di passare è stata la doppietta di Sirocchi.

mas.mar.