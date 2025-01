Ascoli vivaio, ora si torna a giocare

Il settore giovanile dell’Ascoli scalda i motori in vista della ripresa dei campionati. Ancora una volta tutte le formazioni del vivaio saranno chiamate a riprendere il percorso verso i rispettivi obiettivi di campionato in questa seconda metà della stagione che, come di consueto, andrà a decidere le sorti di ciascuna squadra bianconera.

La Primavera tornerà in campo sabato al Picchio Village, con avvio previsto alle 14, per sfidare il Monopoli. Il confronto valevole per la 14esima giornata metterà dinanzi ai ragazzi allenati da Cristian Ledesma una ghiotta occasione per tornare a rosicchiare terreno sulle dirette concorrenti che precedono in classifica. L’obiettivo resta sempre quello della conquista di un piazzamento playoff che possa poi offrire l’eventuale chance di ambire alla promozione.

In attesa della ripresa la classifica del girone b del campionato Primavera 2 resta la seguente: Frosinone 32 punti, Napoli 27, Palermo 23, Benevento 22, Pisa, Spezia, Ascoli, Ternana 20, Perugia 19, Cosenza, Crotone 16, Avellino 15, Pescara 13, Salernitana 12, Monopoli 10, Bari 7.

Anche le formazioni under 17 e under 15, rispettivamente allenate da Federico Medori e Giuseppe Cusimano, saranno chiamate a giocare tra le mura amiche contro i pari età del Foggia. Ad aprire le danze toccherà ai primi con la gara programmata domenica alle ore 12.30 al Picchio Village. Alle 15 invece sarà la volta della formazione di Giuseppe Cusimano.

Mentre gli under 16 di mister Francesco Monaco affronteranno la delicata trasferta in casa del temibile Perugia. Fischio d’inizio programmato alle ore 14.30 di domenica nel solito antistadio dello storico ‘Renato Curi’.

L’under 14 di Mario Adriano Bonfiglio spera di spezzare la maledizione che, ad oggi, non le ha ancora permesso di gioire nemmeno una volta. I suoi giovanissimi bianconeri infatti finora sono riusciti a conquistare soltanto la miseria di 2 punti. Chissà che l’occasione giusta per ripartire di slancio possa essere quella offerta dal confronto contro il Pescara che avrà luogo, sempre domenica ma con avvio alle 11, allo stadio ‘Zanni’.

Infine anche la prima squadra femminile è alla ricerca della riscossa dopo la dolorosa sconfitta incassata nel derby con la Sambenedettese che ha visto gioie le ragazze rossoblù. La squadra guidata dal tecnico bianconero Renga dovrà affrontare un altro derby. Quello che stavolta metterà di fronte l’Ancona Women Respect. L’avvio sabato alle ore 17.30 al Picchio Village.