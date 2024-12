Ascoli vs Spal: Antenucci e altri ex protagonisti pronti al confronto

Il prossimo duello tra Ascoli e Spal metterà di fronte, da entrambe le parti, tante conoscenze del recente passato. Il Picchio tornerà a sfidare alcuni dei protagonisti delle ultime migliori stagioni fatte registrare in serie B prima del drammatico crollo prodotto da un po’ di sfortuna, dalle errate scelte societarie e poi culminato con l’amara retrocessione in C dello scorso maggio. All’interno dell’organico estense saranno ben quattro i nomi ancora noti ai tifosi ascolani.

Nonostante le quaranta primavere uno degli uomini di punta dei biancazzurri resta Mirco Antenucci che, seppur oggi non in grado di reggere fisicamente l’intero incontro, ha dimostrato di sapersi rendere ancora una spina nel fianco per tante retroguardie. L’attaccante militò nell’Ascoli nella memorabile stagione 2009-10 mettendo a referto la bellezza di 24 gol e 2 assist in 40 partite. C’era anche lui nello storico derby vinto al Del Conero contro l’Ancona per 2-1. Nel corso della gara disputata al Mazza all’andata il suo ingresso in campo nella ripresa portò particolare scompiglio tra i difensori bianconeri che poi finirono per vedersi colpiti due volte in pochissimi minuti.

A seguire qualcuno ricorderà ancora il fluidificante terzino sinistro Daniele Mignanelli, rimasto sotto le cento torri dal 2016 al 2019. Alla fine della sua esperienza bianconera il giocatore salutò dopo aver collezionato 52 partite arricchite da un gol e un assist. A seguito dell’ultima cessione societaria, che vide l’ingresso dell’attuale proprietà, invece furono Marcel Büchel e Soufiane Bidaoui a lasciare un ricordo felice nei cuori dei sempre appassionati tifosi dell’Ascoli. Il centrocampista 33enne resta certamente uno dei principali protagonisti della prima salvezza centrata con Sottil e della successiva conquista di un piazzamento per gli spareggi playoff. Finito qualche volta ai margini dell’organico per poi essere reintegrato, la sua strada e quella del Picchio si divisero definitivamente nel settembre 2023 quando si decise di risolvere consensualmente il contratto in anticipo. Chiuse la sua avventura ascolana con 90 gettoni, 3 gol e 3 assist.

Nel reparto d’attacco di questa Spal invece fa fatica a ritrovare lo smalto giusto l’attaccante Bidaoui che venerdì sera potrebbe anche non esserci per via di alcuni problemi muscolati. Nelle 69 gare giocate con l’Ascoli mise a segno 9 gol e 9 assist. Sul fronte bianconero sarà un confronto particolarmente sentito per il tecnico Mimmo Di Carlo che ha guidato gli estensi nello scorso campionato ottenendo 10 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Lo stesso direttore sportivo Emanuele Righi, arrivato all’Ascoli nella scorsa estate, in passato ha maturato un’esperienza alla Spal. A centrocampo ecco Bertini che ora col Picchio cerca il suo riscatto personale dopo un’annata tribolata in casacca biancazzurra. Infine tra i pali a chiudere il quadro ci sarà il secondo portiere Abati.

Massimiliano Mariotti