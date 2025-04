Ascoli vs Torres: Un Secolo di Rivalità Calcistica

Il confronto tra Ascoli e Torres affonda le sue radici quasi un secolo fa, addirittura nei primi anni ‘30 nel campionato di prima divisione. La terza serie di quel tempo. Nella stagione 1931-32 il primo incontro sotto le cento torri terminò 0-0, mentre al ritorno l’Ascoli riuscì a passare in Sardegna per 2-1, proprio come accaduto nel corso della gara del recente primo dicembre. Nel campionato seguente (1932-33) invece i bianconeri vinsero 2-0 in casa per poi strappare lo 0-0 a Sassari. Entrambe tornarono a sfidarsi dopo oltre un quarto di secolo. Esattamente nel torneo 1959-60. Qui la rivincita fu tutta dei rossoblù che seppero conquistare il successo in tutte e due le partite andate in scena. La Torres innanzitutto rispristinò la supremazia interna affermandosi per 1-0 e a seguire nella tana della storica Del Duca Ascoli i sardi superarono i padroni di casa per 2-0. I bianconeri tornarono a rialzare la testa nelle due annate calcistiche successive facendo registrare 2 vittorie e 2 pareggi. Dopo essere state inserite in gironi diversi, Ascoli e Torres si ritrovarono l’una di fronte all’altra nel campionato 1967-68, sempre in serie C. Da lì in poi seguirono quattro stagioni condivise nella stessa categoria con ben 5 vittorie del Picchio, una della Torres e 2 pareggi. I duelli sviluppati attorno ad un pallone ripresero nel nuovo millennio con i due appuntamenti andati in scena nel campionato 2000-01. I sardi nella partita d’andata disputata in casa riuscirono a compiere un’incredibile rimonta dopo essere andati sotto per 2-0. La formazione bianconera inizialmente allenata dal tecnico Ferrari e poi passata sotto la guida di Simonelli, a seguito dell’esonero del primo, riuscì a piazzare un secco uno-due con le reti di Montesanto e Passiatore dagli undici metri. La Torres però non si perse d’animo e reagì con estrema decisione prima riportando la gara in parità per poi effettuare un incredibile sorpasso. Al triplice fischio finale finì 4-2 per i sardi grazie alle marcature dei fratelli Fabio e Luca Amoruso (autore di una doppietta), ai quali seguì il centro di De Angelis. Al ritorno però la spuntarono i bianconeri 2-1. Infine le ultime due sfide restano quelle risalenti all’annata dei ‘diabolici’ (2001-02) con il doppio 1-1 ottenuto in entrambi i confronti. mas.mar.