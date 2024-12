Atletico Ascoli in lutto per la morte di Giuseppe Gabrielli, papà del team manager. Mazzarani: "Secondi in classifica? Piedi per terra»

Giornata decisamente triste in casa Atletico Ascoli dopo la notizia della scomparsa di Giuseppe Gabrielli, amatissimo papà del Team Manager Luca. Messaggi di cordoglio sono giunti anche da parte del Monticelli Calcio, società di cui Luca ‘Sidis’ è stato calciatore, poi addetto stampa negli anni della Serie D e nei successivi. "A Luca, al fratello Mauro, alla mamma Rita – ha scritto la società biancoblù – e a tutta la famiglia, vanno le più sentite condoglianze da parte di tutto il Monticelli". I calciatori, dopo aver abbracciato il loro Team Manager, sono tornati al lavoro per preparare la sfida di domenica alle ore 14.30 allo stadio ‘Bonolis’ contro il Teramo. A presentare le insidie del match è stato il difensore Federico Mazzarani. "Siamo secondi in classifica – ha sottolineato il centrale – ma rimaniamo con i piedi per terra perché sappiamo bene che con il mercato aperto e soprattutto dopo la sosta di Natale, tante squadre cambieranno volto e i valori verranno modificati. Lo scorso anno siamo partiti per salvarci e dopo una gran volata nel girone di ritorno siamo arrivati sesti. L’obiettivo non è cambiato neanche quest’anno. Per prima cosa dobbiamo mantenere la categoria, poi vedremo quali altre soddisfazioni possiamo toglierci. Essere in scia alla Sambenedettese che è stata costruita per vincere il campionato, ha il suo blasone e una importante tifoseria, per noi è già una gran cosa. La partita di domenica a Teramo ci potrà dare già altre indicazioni su quello che sarà il proseguo del torneo. La partita di ‘cartello’ del Girone F che di certo vedrà la presenza di tanto pubblico. Il Teramo non perdeva dalla prima giornata ed è stato battuto proprio dalla Samb. Noi siamo una squadra a cui piace attaccare, fare pressing e spingersi in avanti. Il Teramo – ha concluso Mazzarani – ha una delle migliori difese del torneo per cui credo sarà anche una bella partita. Tutta da vedere". Ieri c’è stata anche la lunga attesa per scoprire l’esito del ricorso contro le quattro giornate di squalifica al portiere Thomas Pompei e al vice allenatore Alex Simoni, ma il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti uscirà solo oggi.

Valerio Rosa