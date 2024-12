Attesa Forte,. Di Carlo studia un nuovo Picchio

Mimmo Di Carlo si prepara a ridisegnare il suo Ascoli in attesa della ripresa del campionato che vedrà i bianconeri impegnati nel percorso per risalire la classifica e magari ottenere un buon piazzamento playoff. In attesa delle prime mosse di mercato che vedranno arrivi e partenze, alcune delle quali ormai giunte praticamente a maturazione, tecnico e giocatori hanno già ripreso la preparazione in vista dell’impegno in trasferta contro la Pianese di lunedì 6 gennaio (avvio alle 15). Il timoniere del Picchio sta già pensando quali correttivi apportare per accrescere ulteriormente il livello dei singoli reparti di gioco. Partendo dal discorso relativo tra i pali, non dovrebbero esserci problemi per il rientro di Livieri. Il portiere bianconero era stato costretto a saltare la gara in casa contro la Spal (1-1) per un risentimento muscolare che aveva permesso al giovane Raffaelli di rivedere il campo dopo le presenze fatte registrare ad inizio stagione. In difesa invece il rientro di Curado ora potrebbe agevolare la costruzione di un quartetto difensivo eretto sull’esperienza dei due centrali Curado e Gagliolo, ai quali eventualmente aggiungere l’arrivo di qualche terzino in grado di dare un buon contributo in entrambe le fasi. Sulla corsia mancina Cozzoli è ancora troppo altalenante, mentre l’out di destra rappresenta il vero punto debole del pacchetto arretrato. Qui il nome che piace a Di Carlo è quello di Bruscagin della Spal.

In questa zona sia Adjapong, purtroppo una delle sorprese negative di questo girone d’andata, che Alagna continuano a fare parecchia fatica. A centrocampo invece bisognerà capire se nelle idee dell’allenatore dell’Ascoli ci sarà la volontà di andare avanti con una coppia di mediani (i nomi dei possibili rinforzi sono quelli di Agazzi e Martic) e tre trequartisti alle spalle di un terminale offensivo (come nel 4-2-3-1 recentemente visto in campo), oppure se si cercherà di accrescere il peso dell’attacco schierando la coppia Corazza-Forte. In questo secondo caso, considerando l’ipotesi di mantenere Tremolada nell’undici titolare al centro della trequarti, ad essere sacrificati saranno gli attaccanti esterni con l’ipotetico passaggio al 4-3-1-2.

mas.mar.