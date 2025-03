Bando pronto a tornare titolare. Ecco cosa cambia

Nella telenovela che sta scrivendo l’Ascoli di questa stagione arriva il nuovo capitolo legato al ritorno di Mister Mimmo Di Carlo. Il quinto cambio tecnico dopo Massimo Carrera, Christian Ledesma (per una giornata), lo stesso Di Carlo e infine Mirko Cudini. Di Carlo non ha la miglior media punti della stagione, 1.12 punti a partita, con Carrera che invece guida questa statistica con 1,33 e Cudini che ha chiuso a 0,86 con sei punti in sette giornate. Panchina ancora a Di Carlo, quindi, salito alla ribalta nazionale per essere stato il primo tecnico esonerato via social dalla proprietà. Di Carlo, ancora sotto contratto, ma abbastanza a sorpresa, ha accettato di tornare per finire il suo lavoro e tentare di salvare l’Ascoli. Il sessantunenne allenatore di Cassino, esonerato a gennaio dopo la sconfitta per 2-1 contro la Lucchese, aveva raccolto 19 punti in 17 partite sulla panchina bianconera frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, con 19 reti fatte e 20 subite. "L’obiettivo sarà fare la prestazione perché questa maglia va indossata con grandissimo ardore e furore agonistico – disse il giorno della sua presentazione ad Ascoli – In questo poco tempo sarà importante inculcare nella testa dei giocatori il coraggio, la voglia di lottare e di essere protagonisti in tutti i 90’. Voglio vedere giocare fra le linee, sovrapposizioni, da gruppo dobbiamo diventare squadra. Le soluzioni possono essere il 3-4-1-2, il 4-4-2 e il 4-3-1-2. Chi vedo meglio giocherà. Davanti abbiamo tantissima qualità, poi è chiaro che l’allenatore deve metterci le idee, se fai sentire tutti i calciatori importanti, possono darti quel qualcosa in più per vincere le partite". Si ripartirà da qui con molto meno tempo a disposizione per evitare la ‘catastrofe’. Di certo sarà rispolverato dalla panchina il giovane centrocampista Augusto Bando, partito con mister Carrera titolare e capitano e via via scomparso fino a non entrare neanche nei minuti finali con Cudini. Nella sua ultima gara in bianconero Mister Di Carlo scelse il 4-2-3-1 con Alagna, Piermarini, Gagliolo e Maurizii davanti a Livieri, Carpani e Varone in mezzo, Silipo, Tremolada e Marsura dietro a Corazza.

Valerio Rosa