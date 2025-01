Biglietti in vendita per la sfida di lunedì con la Pianese

È ufficialmente iniziata la prevendita dei tagliandi per assistere all’incontro Pianese-Ascoli di lunedì 6 gennaio (stadio Comunale di Piancastagnaio con avvio previsto alle ore 15) che segnerà il ritorno in campo della formazione di Mimmo Di Carlo in questo 2025 carico di speranze. Nella giornata di ieri la Pianese ha comunicato che i biglietti relativi al settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19 di domenica 5 gennaio al prezzo di 15 euro più diritti di prevendita. I residenti nella provincia di Ascoli potranno acquistare i tagliandi solo ed esclusivamente nel settore riservato alla tifoseria bianconera che prevede una capienza massima di 645 posti. Tutti i bambini che non hanno compiuto l’ottavo anno di età al momento della partita, potranno beneficiare dell’ingresso gratuito. I sostenitori del Picchio si stanno già organizzando per essere ancora una volta numerosi al fianco della squadra nel percorso di risalita della classifica.