Cittadella, Branca:: "Contro i bianconeri sarà fondamentale"

Il Cittadella è finalmente riuscito a spezzare la terribile scia ritrovando, contro la Reggiana (0-2), una vittoria che mancava da quasi tre mesi. "Siamo contenti di essere tornati al successo – commenta il centrocampista Branca –. Era il risultato che cercavamo e volevamo da tanto tempo. Finalmente è arrivato. Il gol ci ha liberati mentalmente e abbiamo portato a casa una vittoria importante e pesante. I tre punti ritrovati ci consentiranno di vivere le restanti settimane in maniera più serena prima dell’epilogo del torneo. Adesso che abbiamo la testa più libera potremo essere più rischiare di più la giocata. Spero si riveda il Cittadella della prima parte del campionato. Il primo obiettivo è la salvezza. La partita contro l’Ascoli sarà fondamentale. Con un altro successo raggiungeremo quota 45 punti. Non sarà salvezza matematica, ma quasi. Il modulo lo decide l’allenatore. Noi andiamo in campo per vincere indipendentemente dalla tattica adottata".