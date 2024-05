I numeri del tifo: 7mila spettatori di media a gara

Campionato finito malamente ma è comunque tempo di bilanci. Un campionato buttato alle ortiche dall’Ascoli, con tante amarezze, tante sconfitte, tante delusioni e tanti punti persi banalmente. A non deludere mai è stato l’apporto del pubblico al Del Duca e lontano da casa anche nelle trasferte più complicate come l’ultima a Palermo affrontando considerevoli spese anche per il viaggio. Nell’ultima gara della stagione in casa contro il Pisa, è stato registrato il record stagionale di spettatori. Sono stati 9.408 i tifosi sugli spalti (con soli 23 ospiti) ed erano due anni che non si raggiungeva un risultato così eclatante. Il 13 Maggio 2022 infatti si arrivò a quota 10.797 nei playoff di Serie B contro il Benevento anche grazie all’apporto dei 509 supporters campani. L’Ascoli occupa la decima posizione nella speciale classifica del campionato 2023/2024 con una media spettatori di 7.075. Dopo le due gare in trasferta di inizio stagione che convinsero la proprietà, il ds Valentini e la società bianconera a tornare prepotentemente sul mercato per ‘rinforzare’ la rosa apparsa già in difficoltà già a partire dall’amichevole persa il 4 agosto contro la Recanatese neopromossa in Serie C, la presenza degli spettatori al Del Duca è sempre stata massiccia considerando che si è giocato spesso di sabato alle 14. Un orario impossibile per molti. Si è passati dai 6.488 contro il Feralpisalò, ai 6.806 contro il Palermo, ai 7.198 contro la Ternana, ai 7.517 contro la Sampdoria e poi 7.249 con il Parma fino alla presenza più bassa registrata alla 13° giornata contro il Como: 5.870. Con lo Spezia c’erano 6.502 spettatori, poi 6.740 contro il Catanzaro, 7.390 con il Cittadella, 7.689 col Bari, 7.849 con il Sudtirol, 6.263 con la Cremonese, 6020 con il Brescia, 7324 con la Reggiana, 6.909 con il Lecco, 6.896 col Venezia, 6.455 contro il Modena e 8.073 contro il Cosenza dell’ex Viali. Dicevamo del decimo posto nella classifica generale degli spettatori in Serie B dove il vetta c’è la Sampdoria con 22.840 presenze, seguita da Palermo con 22.717, Bari con 17.366, Parma con 13.441, Catanzaro con 10.377, Modena con 10.066, Reggiana con 9.785, Cremonese con 9.300, Spezia 7.232 e appunto Ascoli con 7.075. All’undicesimo posto c’è il Pisa con 7.017, poi Cosenza con 6.924, Venezia con 6.710, Como con 6.012, Brescia con 6.006, Ternana con 5.142, Lecco con 4.140, Sudtirol con 3.890, Cittadella con 3.874 e infine il Feralpisalò con 2.030.

Valerio Rosa