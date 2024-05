Ascoli, Pulcinelli ora apre all’addio: "Sono stato scaricato da tutti"

Nelle prossime ore proseguirà la trattativa avviata dal gruppo Metalcoat con il patron Massimo Pulcinelli per cercare di rilevare l’Ascoli Calcio. Domani sono attese novità con l’invio di tutta quella documentazione richiesta e necessaria per consentire di studiare il piano d’azione prima di mettere sul piatto la somma con la quale si proverà a convincere l’attuale patron a cedere le sue quote azionarie. Il primo step che Matteo Trombetta Cappellani cercherà di fare sarà rilevare le azioni oggi in possesso di Pulcinelli: il 39% della Ferinvest Srl e il 32% della Cedibi Srl di Giuseppe Mancuso. Qui chiaramente ci sarà da capire se la controparte riterrà la somma presentata adeguata. Certamente le pretese economiche sono crollate a seguito della perdita della categoria e la retrocessione in C avvenuta venerdì sera al termine della gara Ascoli-Pisa. I tempi però stringono, date le scadenze alle quali il club dovrà ottemperare entro meno di venti giorni. La prima scadenza importante da rispettare per la Covisoc sarà quella prevista a fine maggio, quando si dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti e delle ritenute Irpef. Inoltre si dovrà fornire la situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo. Obbligo da rispettare per evitare la sanzione di 1 punto di penalizzazione da scontare nella classifica del campionato 2024-25. L’altra data fondamentale sarà quella del 4 giugno con l’iscrizione al campionato di Lega Pro da perfezionare.

Il sindaco Fioravanti per accelerare i tempi previsti ha ripreso le interlocuzioni per favorire l’eventuale accordo tra le parti. Tra i partner che confermeranno il proprio impegno al fianco dell’Ascoli ci sarà anche Morosini. L’imprenditore ascolano si è detto pronto a dimostrare il suo attaccamento nei confronti del Picchio dando il proprio sostegno a prescindere da chi sarà il proprietario del club. Intanto ieri Pulcinelli è tornato a parlare nel corso della trasmissione ’Tvb Ascoli’ condotta da Matteo Porfiri: "Sono il principale responsabile della retrocessione – ha ribadito –. E ho già chiesto scusa ai veri tifosi. Ma in molti ci hanno messo del loro per far sì che prendesse corpo il delitto perfetto. Presto parlerò e sarò più chiaro. Di sicuro mi sento scaricato. Da tutti. Se vendo la società? La possibilità è molto elevata. Tornare in serie B non sarebbe complicatissimo, ma sicuramente le difficoltà da affrontare sarebbero troppe. In ogni caso non c’è solo la Metalcoat: ci sono pure un altro gruppo italiano e uno straniero. E poi c’è un’idea di azionariato con 5 o 6 soci. A breve produrremo per tutti la documentazione che serve. Sceglieremo la soluzione migliore non per Pulcinelli, ma per il bene dell’Ascoli, per il prosieguo di un progetto serio. I debiti? Abbiamo sempre pagato tutto e tutti. Se cedo Mendes e Caligara? Ci sono degli interessamenti".

Massimiliano Mariotti