Ecco le prime mosse bianconere. Ascoli su Bruscagin, Agazzi e Martic

L’Ascoli ha già lo sguardo rivolto alla prima parte del suo 2025 che si svilupperà su un doppio binario parallelo in grado di comprendere da un lato la ripresa del campionato e dall’altro la sessione di calciomercato invernale. Le difficoltà saranno, come un po’ per tutte le squadre, quelle legate al fatto di dover giocare con la finestra di trattative aperta per l’intero mese di gennaio. Qui gli elementi di disturbo rispetto agli impegni da affrontare saranno rappresentati da rumors, sondaggi ed eventuali trattative.

Come già annunciato il tecnico bianconero, alla ripresa dei lavori che vedrà il gruppo tornare a sudare al Picchio Village sotto le sue direttive, potrà subito tornare a contare su un nome importante per la serie C come quello di Forte. Lo ‘squalo’ dopo essere stato costretto a restare fuori dai giochi per svariati mesi a causa della nota vicenda legata al caso scommesse, scalpita per tornare a riassaporare il terreno di gara e quelle sensazioni che si possono provare soltanto nel corso di un match ufficiale. La possibilità di poterlo riavere a disposizione di certo accrescerà il livello di un reparto d’attacco che nel corso della prima parte si è retto quasi completamente sulle spalle di Corazza, oggi secondo miglior marcatore del girone b con i suoi 11 centri.

Da qui in avanti di fatto saranno due i nomi importanti che potrebbero consentire a Di Carlo di poter sprigionare un peso offensivo ancor superiore. L’allenatore ora sta già studiando assieme al suo staff quale potrebbe essere la strada migliore da percorrere per favorire la convivenza di entrambi. Innanzitutto bisognerà sciogliere il rebus relativo alla veste tattica. Se infatti si vorrà schierare contemporaneamente sia Corazza che Forte, di conseguenza l’Ascoli dovrà abbracciare un nuovo modulo contraddistinto da una coppia di attaccanti centrali. Magari rinunciando in parte, o completamente, ai tre trequartisti finora schierati dietro al terminale. L’altro importante rientro sarà costituito da Curado che probabilmente sarà scelto per comporre con Gagliolo una coppia esperta capace di guidare l’intera linea.

Nel frattempo qualcosa inizia già a muoversi sul fronte mercato. I primi profili accostati al club di corso Vittorio Emanuele rispondono ai nomi del terzino destro Bruscagin (Spal) e a quello del centrocampista Agazzi (Benevento). Nel primo caso parliamo di un giocatore che a Di Carlo piace e che il tecnico conosce bene. Nel secondo invece il Picchio stavolta potrebbe tornare alla carica per un suo ipotetico arrivo dopo il tentativo non andato a buon fine nelle ultime ore della sessione estiva. Oltre a loro però c’è anche Martic del Legnago, mediano che ha deciso di voler lasciare i veneti attualmente ultimi in classifica.

Massimiliano Mariotti