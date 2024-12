L’Ascoli lavora al mercato in uscita. Achik verso l’Audace Cerignola

L’Ascoli si prepara a salutare anche Ismail Achik. Il trequartista marocchino di proprietà del Bari si avvicina alla conclusione anticipata del suo prestito secco col Picchio (l’accordo iniziale prevedeva la sua permanenza fino al 30 giugno 2025) per tornare a vestire la maglia dell’Audace Cerignola. Club nel quale il giocatore in passato ha già militato per tre stagioni, dal 2020 al 2023, diventando così uno degli autentici protagonisti dei due campionati di D che poi hanno condotto i pugliesi alla promozione in C. Nell’attuale girone meridionale i gialloblù sono in piena lotta per i vertici della classifica con soltanto cinque lunghezze di ritardo dalla capolista Benevento che precede tutte le altre con 40 punti. Achik farà rientro al Bari, società che lo aveva rilevato dall’Audace Cerignola nell’estate 2023 acquistando il cartellino alla cifra di 300mila euro, per poi girarlo nuovamente in prestito fino al termine dell’attuale stagione. In casacca orfantina il 24enne aveva già messo a referto 111 presenze condite da ben 23 gol e 27 assist. La sua prima parte di stagione è stata estremamente deludente sotto le cento torri. Con l’Ascoli infatti sono arrivate la miseria di 6 presenze, di cui soltanto una da titolare.

Quella di Chiavari nello scontro perso 2-1 in casa della Virtus Entella nel match dello scorso 9 settembre. A seguire sia Carrera che l’attuale tecnico Di Carlo non hanno mai avuto la considerazione adeguata per consentire ad un elemento del genere di provare a dimostrare il proprio valore. Anche perché quando lo stesso è stato chiamato in causa, le risposte poi non sono state così esaltanti. Ecco così che ora il marocchino si accinge a preparare i bagagli per provare a cambiare aria e magari riscattarsi nel corso dell’ormai imminente girone di ritorno. Questa sarà la seconda partenza ufficiosa tra i bianconeri in attesa dell’apertura vera e propria del mercato invernale. Nelle ultime ore infatti il Picchio sarebbe giunto ad intavolare per bene la cessione del centrocampista Simone Campagna al Carpi. Entrambe le operazioni saranno proclamate con i classici annunci da parte delle società già nelle fase iniziale della sessione di gennaio che aprirà ufficialmente i battenti giovedì 2 gennaio. L’altro profilo che fa gola a qualcuno resta quello di Tirelli sul quale sarebbe stata la Spal a focalizzare le attenzioni. Sul fronte delle entrate invece continuano i contatti tra Ascoli e Benevento per Agazzi.

L’ostacolo da superare per il club di corso Vittorio Emanuele è rappresentato dall’ingaggio del centrocampista. I sanniti sarebbero propensi a cederlo dato che si tratta di un elemento che non rientra nelle idee del club, ma il Picchio non sarebbe disposto a sborsare la cifra dell’intero stipendio del giocatore che si aggira attorno ai 200mila euro.

Massimiliano Mariotti