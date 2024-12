Ascoli, in uscita Campagna e Tirelli. Il mercato bianconero prende corpo

La sessione invernale di mercato dell’Ascoli non riguarderà soltanto gli ingressi, ma anche alcune partenze. In bianconero, tra profili che non si sono rivelati all’altezza e qualche flop, ci sarà qualcuno che inevitabilmente dovrà lasciare le cento torri a seguito di un girone d’andata contraddistinto da poche luci e tante ombre. Uno dei nomi apparentemente pronti a fare i bagagli è quello del centrocampista Campagna che, nonostante le tante occasioni avute, non è mai riuscito a convincere. Ecco così che il 22enne bolognese potrebbe lasciare la casacca del Picchio per trovare quella del Carpi. Nelle ultime ore sembrerebbe essersi scaldata l’ipotesi che lo vedrebbe tornare in Emilia, magari per suggellare l’intesa che gli consentirebbe poi di potersi riscattare all’interno del cammino che segnerà il girone di ritorno del club biancorosso.

Un altro elemento che piace alla concorrenza è quello da Tirelli. Quello effettuato dall’attaccante è stato un percorso altalenante. Buono l’impatto mostrato nella parte iniziale della stagione. Andando avanti però poi il giocatore si è dovuto ridisegnare nel ruolo di esterno offensivo. Una veste non proprio consona alle sue caratteristiche, ma che l’attaccante dell’Ascoli ha comunque cercato di interpretare al meglio mettendo in campo tanta corsa e grinta. A frenarlo purtroppo è stato lo sfortunato e recente infortunio in grado di spalancare le porte al rientro di Silipo. Proprio Tirelli rappresenta una delle piste percorribili per gli estensi.

Tra i biancazzurri invece al tecnico Mimmo Di Carlo piace, e non poco, il difensore Bruscagin. Potrebbe essere proprio lui il nome da provare a prendere per potenziare la linea difensiva con un profilo esperto. Gli altri nomi che a corso Vittorio Emanuele interessano in relazione al centrocampo rispondo ad Agazzi e Martic. Il primo potrebbe lasciare Benevento per intraprendere una nuova avventura. E qui i contatti con l’Ascoli c’erano già stati nei momenti finali della sessione di mercato estiva. Mentre il secondo avrebbe espresso la volontà di lasciare il Legnago per trasferirsi altrove.

Il girone b nei primi giorni del 2025 inoltre potrebbe vedere il ritorno di un altro ex bianconero. Si tratta di Daniele Altobelli, attualmente impegnato in D con la maglia della Sarnese ma finito nel mirino di Rimini e Pontedera. Il 31enne arrivò sotto le cento torri nel mercato del gennaio 2015 per rinforzare la mediana di un Picchio in lotta per la promozione in serie B. Nel campionato successivo restò ancora in bianconero collezionando altre apparizioni in cadetteria e siglando una rete. Tre invece gli assist offerti ai propri compagni: due in occasione dello scontro salvezza vinto 3-1 a Terni sabato 23 aprile 2016 con l’indimenticabile doppietta di Cacia; l’altro nel turno successivo che al Del Duca vide l’Ascoli impattare 2-2 con la Salernitana.

