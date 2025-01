Confermato il tandem. Corazza-Forte

In campo la squadra allenata da Mimmo Di Carlo anche ieri ha proseguito la preparazione in preparazione dell’impegno di domani contro il Milan Futuro (avvio alle 12.30 allo stadio Del Duca), incontro in cui il Picchio non potrà assolutamente farsi sfuggire la prima vittoria di questo inedito 2025. I bianconeri al Picchio Village stanno lavorato sodo sotto le direttive del proprio allenatore che in difesa tornerà a puntare sul leader difensivo Gagliolo. Il capitano dell’Ascoli tornerà a guidare la consueta linea difensiva a quattro dopo il turno di squalifica scontato. Il vero ballottaggio riguarderà invece la scelta per affiancarlo. Qui sono alte le quotazioni del baby prodigio Piermarini che si sta comportando bene nonostante la giovane età. Le alternative attuali restano quelle rappresentate da Menna e dal rientrante Curado che non vede il campo dalla partita interna persa col Rimini (0-1) sotto la brevissima guida di Ledesma che, per il direttore sportivo Righi, era il tecnico su cui puntare. Affermazioni illusorie anche in quella circostanza rese a tifosi e stampa locale, visto che in quel momento erano già in corso contatti con Di Carlo che poi sarebbe arrivato dopo qualche giorno sulla panchina del Picchio. Sulla corsia di sinistra si incrociano le dita per il rientro di Cozzoli viste le difficoltà mostrate da Maurizii. Mentre a centrocampo si dovrebbe andare verso la riconferma del terzetto composto da Varone, Bando e Marsura. Così come in attacco il timoniere bianconero sprigionerà l’artiglieria pesante con Tremolada schierato alle spalle del temibile tandem Forte-Corazza. Di fronte ai beniamini di casa ci sarà un Milan Futuro alla disperata ricerca di quell’acuto in grado di riconsegnare l’autostima necessaria per ripartire di slancio. I rossoneri non vincono dallo scorso 8 dicembre e la fiducia riposta nei confronti dell’allenatore Bonera non è poi così scontata come pare. Davanti i Diavoli si sono rinforzati con l’arrivo di Magrassi e nelle ultime ore è stato sancito anche l’ingresso dell’esperto difensore Camporese. Bonera affronterà l’Ascoli per la quarta volta. L’ultima occasione è quella della gara d’andata vinta in trasferta 2-0 (le firme vincenti quelle assestate da Corazza su rigore e da Menna di testa sugli sviluppi di un corner) dai bianconeri allora guidati da Carrera. Fu quella la prima vittoria lontano dalle mura amiche di questo Ascoli. Da calciatore Bonera era nel Milan di Ancelotti che vinse al Del Duca per 5-2 nel match del 4 febbraio 2007.

mas.mar.