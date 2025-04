Di Carlo e Greco: sfida decisiva per la salvezza tra Torres e Picchio

Di Carlo-Greco: il duello è già iniziato. Se nell’antivigilia del confronto che si consumerà oggi, con fischio d’avvio programmato alle 15, il tecnico della Torres aveva sostenuto con fermezza quanto la sua squadra scenderà in campo per vincere e difendere l’attuale terzo posto, ieri a rispondere è stata la volta dell’allenatore del Picchio. Arrivati al terzultimo appuntamento del campionato i bianconeri avranno davanti una situazione assolutamente favorevole per tagliare una volta per tutte quel tanto agognato traguardo salvezza che da tempo si trova davanti agli occhi, ma che l’Ascoli non è ancora riuscito ad afferrare con decisione tra le proprie mani. "Affronteremo la terza forza del campionato – sostiene Di Carlo –, che sta riconfermando quanto di buono fatto lo scorso anno. Dovremo moltiplicare gli sforzi. Servirà una prova di carattere e di intensità di fronte ai nostri tifosi e nel nostro stadio". Proprio il Del Duca finora è stata una delle varie note stonate del rendimento fatto registrare dal gruppo. A due settimane dall’epilogo della regular season le gioie regalate ai sostenitori di casa restano soltanto 5 su ben 17 incontri disputati. L’ultima è quella conquistata contro l’Arezzo per 1-0 lo scorso 15 marzo. Ancora una volta il timoniere del Picchio sarà costretto a fronteggiare alcune defezioni che costringeranno a rivedere qualcosa in alcuni reparti. La situazione più delicata è quella della retroguardia dove si dovrà cercare di rivedere almeno metà della linea difensiva recentemente schierata dall’inizio.

"Mancheranno gli squalificati Piermarini e D’Amore – prosegue –. Si è fermato Cosimi per un problema alla schiena. Sarà indisponibile Re, mentre rivolgo un ‘in bocca al lupo’ a Cozzoli che si opererà martedì. Recuperano tutti gli altri. La squadra si è allenata molto bene, manca la vittoria e per domani vogliamo puntare a questa. Abbiamo preparato la gara sulla verticalizzazione, sul non dare punti di riferimento alla Torres. Sarà una partita con molti duelli e sulle seconde palle. Vogliamo provare a venire fuori da questa classifica, puntiamo a raggiungere i 42 punti. Davanti ai nostri tifosi vogliamo ottenere il massimo. Tutti vogliono alzare il livello di prestazione". Stagione sfortunata per Cozzoli, uno dei giovani che doveva sbocciare e che invece si è perso a metà del trampolino senza mai eccellere più di tanto. Nelle ultime ore il club attraverso una nota ufficiale ha diramato un nuovo bollettino medico relativo al terzino sinistro: "Nella giornata di martedì 15 aprile Cozzoli si sottoporrà ad erniectomia selettiva lombare. Poi inizierà la riabilitazione".

mas.mar.