Domenica arbitra. Gavini di Aprilia: nessun precedente

Nel prossimo turno in programma il Picchio sarà chiamato a sfidare la capolista Virtus Entella che, grazie al successo trovato per 2-1 contro il Rimini, ha raggiunto la vetta in solitaria dopo i passi falsi di Ternana e Pescara. La gara in programma al Del Duca domenica prossima con avvio alle 15 sarà diretta da Simone Gavini della sezione di Aprilia. Il fischietto laziale vanterà l’ausilio degli assistenti Alessandro Marchese di Napoli e Filippo Pignatelli di Viareggio. Quarto uomo ufficiale Gabriele Sacchi di Macerata. Con Gavini non ci sono precedenti né per l’Ascoli né per l’Entella. Queste le altre designazioni di giornata: Arezzo-Pineto (Vergaro di Bari), Campobasso-Pianese (Djurdjevic di Trieste), Lucchese-Spal (Poli di Verona), Milan Futuro-Torres (Catanzaro di Catanzaro), Perugia-Carpi (Pizzi di Bergamo), Pescara-Rimini (Gauzolino di Torino), Sestri Levante-Pontedera (Gangi di Enna), Ternana-Gubbio (Allegretta di Molfetta), Vis Pesaro-Legnago Salus (Nigro di Prato).