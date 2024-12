Ex alla ribalta. Castori riparte dal Sudtirol

Il grande ex bianconero Fabrizio Castori torna in pista per provare a compiere un’altra impresa complicata. Quella che in serie B lo vedrà tentare la rincorsa salvezza alla guida del Südtirol. "L’approccio è stato estremamente positivo – commenta –. Ho trovato una società molto seria con una struttura morale e mentale non da poco. Questa è una realtà come quelle che piacciono a me. Una società di provincia che costituisce un modello virtuoso da seguire. Un club capace di distinguersi per la capacità di perseguire i propri obiettivi con risorse normali, non eccessive, e dove si valutano soprattutto le capacità, le idee, le motivazioni dei giocatori. Non sono un soggetto facilmente impressionabile. Se sono stato chiamato è per cercare di risolvere dei problemi. Sono anni che alleno e mi porto appresso il mio bagaglio di metodologia e la mia mentalità che hanno portato frutti e i quali ho sempre cercato di adattare. Nel farlo terrò comunque fermi alcuni principi: la squadra deve correre, attaccare, giocare in verticale e in profondità. Il compito del Südtirol è quello di ritrovare la mentalità di una squadra tosta". Nel girone b di serie C invece l’altro ex Gaetano Fontana ripartirà alla guida del Gubbio dopo la scelta degli umbri di sollevare dall’incarico Taurino. Il tecnico calabrese arriva alla guida dei rossoblù dopo le ultime esperienze maturate con Turris e Latina che lo hanno visto centrare rispettivamente la salvezza e i playoff in questa categoria.

mas.mar.