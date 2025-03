Finale andata . Coppa Italia serie C, la spunta il Rimini 1-0

Il Rimini si aggiudica la finale d’andata della Coppa Italia di serie C. I biancorossi sono riusciti a prevalere per 1-0 in casa della Giana Erminio al termine della primo dei due scontri che metterà in palio il trofeo. Ora tutto si deciderà a Rimini nel gara di ritorno in programma martedì prossimo.

"Nel finale bisognava sfruttare meglio il campo perché la Giana era un po’ stanca – ha sostenuto Buscè, allenatore del Rimini -. Era il momento in cui bisognava accelerare, siamo stati bravi nella verticalizzazione con Cioffi che ha sfruttato al meglio l’occasione siglando l’1-0. Sapevamo che la Giana non era l’ultima arrivata visto il gran percorso fatto tra coppa e campionato. Temevamo alcuni loro giocatori in chiave offensiva. Siamo stati bravi a soffrire quando bisognava farlo e poi a sfruttare gli episodi quando loro erano stanchi. La finale di ritorno sarà una partita molto difficile. Il primo step dice che siamo stati un pochino più bravi nel risultato, però credo che sia stata una partita molto equilibrata".