Fontana si gode la vittoria nel derby:: "Ci abbiamo creduto"

Il Gubbio dell’ex bianconero Gaetano Fontana è riuscito a fare suo il derby umbro battendo il Perugia per 1-0. Lunedì sera a spuntarla sono stati i rossoblù grazie al gol vincente messo a segno da Rosaia in pieno recupero finale. I tre punti conquistati così hanno permesso ai lupi di salire in classifica a 28 punti scavalcando l’Ascoli (27). "Dire che ci abbiamo creduto fino alla fine è semplice, però è così – il commento del tecnico –. Ho sentito l’energia dei ragazzi, perché di questo si deve parlare. Ho sentito la voglia di portare a casa questa partita. Lo dice anche la maniera in cui è arrivata. Non hanno avuto quella frenesia di arrivare per forza in area di rigore avversaria pur essendo in superiorità numerica. L’hanno ragionata. L’hanno voluta. L’hanno provocata. Poi è ovvio che anche l’episodio deve girare dalla tua parte, mentre troppo spesso era girato dalla parte sbagliata. Credo che questo risultato sia una giusta gratificazione".