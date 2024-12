Franzolini e Perucchini da avversari nella sfida di sabato

L’incredibile, quanto inatteso, successo ottenuto in casa del Pescara (0-1) nell’ultimo turno ha galvanizzato lo spirito del Legnago Salus che, sabato contro l’Ascoli (avvio alle 15), proverà a ripetersi cercando di ottenere altri tre punti preziosi per rilanciare la propria rincorsa salvezza. Riuscire a compiere il doloroso sgambetto alla capolista è stato possibile grazie al gol vittoria messo a segno dall’ex centrocampista bianconero Franzolini. Suo il gol trovato in avvio di ripresa e in grado poi di produrre tre punti davvero pesanti. Tra le fila dei veneti però ci sarà anche un’altra conoscenza del Picchio. Tra i pali infatti l’Ascoli ritroverà da avversario il portiere Perucchini che proprio nel mese di novembre era stato tesserato dopo essere finito tra gli svincolati nella passata estate a seguito della mancata iscrizione dell’Ancona. In vista del match di sabato il tecnico Contini dovrà fare a meno del difensore Zanandrea e del mediano Cassarotti. Restano invece da valutare le condizioni di D’Amore.