I protagonisti del match. Il Picchio è Corazza dipendente. Ma adesso preoccupa Varone

La carica dei 101 verrebbe da dire, 4. L’Ascoli è sempre più Corazza dipendente. Il centravanti del Picchio si conferma uno dei migliori realizzatori della serie C e a confermarlo è stato il quarto centro in campionato messo a segno al Cabassi. Dopo il centro numero 100 trovato in casa domenica scorsa nell’amara partita persa con la Lucchese (2-1), a Carpi il giocatore ha saputo trovare di nuovo la via del gol. Nel punto portato a casa c’è molto del contributo offerto in campo dal Joker bianconero. Il 33enne è stato decisamente risolutivo in entrambe le reti trovate. Suo il prezioso assist per l’accorrente Cozzoli nell’azione del momentaneo 1-1 nel primo tempo. Un’azione sviluppata bene in verticale sulla destra dove i biancorossi, in quel frangente, si erano fatti trovare scoperti. Qui Corazza è stato rapido a disegnare una parabola perfetta per l’esterno mancino, bravo ad accompagnare la manovra inserendosi in area e approfittando della débacle del diretto avversario Tcheuna.

Nella ripresa sempre il terminale offensivo del Picchio, come un vero rapace d’area di rigore, ha poi eluso la marcatura di ben due centrali per colpire a botta sicura da due passi col suo mancino sul traversone stavolta prodotto proprio da Cozzoli. Il modo migliore per ricambiare il favore ricevuto precedentemente.

Al gol di Corazza in tribuna hanno potuto esultare anche gli ex Botteghin e Pedro Mendes, entrambi approdati al Modena nel corso della recente sessione di mercato estiva. Il portoghese nel corso dell’ultimo match che ha permesso ai canarini di battere 3-0 la Juve Stabia ha dovuto fare i conti con una lesione al collaterale esterno del ginocchio sinistro che potrebbe costringerlo a stare fermo almeno un mese e mezzo.

A proposito di infortuni, le preoccupazioni di Carrera e del suo staff già da ieri sera si sono focalizzate sul guaio fisico rimediato da Varone a pochi minuti dall’intervallo. Il centrocampista è sembrato incappare in una brutta distorsione alla caviglia sinistra che finirebbe per metterlo fuorigioco per qualche gara.

Sicuramente il giocatore non riuscirà a scendere in campo domenica al Del Duca contro il Rimini (avvio alle 16.15). La speranza però è che Varone non debba essere costretto a restare in infermeria per troppo tempo. Il prossimo confronto con i romagnoli sarà diretto dall’arbitro Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa. L’arbitro designato potrà vantare l’ausilio degli assistenti Manuel Marchese di Pavia e Marco Sicurello di Seregno.

mas.mar.