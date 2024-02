Il Catanzaro aspetta il Picchio di Castori e punta 10mila spettatori

Procede a gonfie vele la prevendita dei tagliandi per il match che sabato alle 16.15 vedrà l’Ascoli di Castori impegnato sul difficile campo del sorprendente Catanzaro dell’ex Vivarini. Nella giornata di ieri sono state ampiamente superate le 7mila presenze (abbonati compresi) e si viaggia spediti verso una bella cornice di pubblico. La media stagionale ad oggi fatta registrare in casa dai calabresi è di 10.584 spettatori e probabilmente si cercherà di superare questa soglia. Quello che accoglierà il Picchio in un match particolarmente importante per i bianconeri, soprattutto dopo il ko interno col Südtirol, sarà un vero catino bollente. I giallorossi cercheranno di sfruttare il fattore casalingo per vendicare l’1-0 dell’andata e mettere virtualmente in cassaforte la salvezza con largo anticipo. Proprio tra le mura amiche il Catanzaro ha costruito le proprie fortune ottenendo 20 degli attuali 35 punti con ben 6 successi, 2 pareggi soltanto 3 sconfitte.