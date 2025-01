Il dg Verdone:: "Con l’Entella ottima gara"

Il direttore generale Domenico Verdone rompe il silenzio a distanza di oltre un anno dall’ultima occasione che lo vide intervenire per presentare l’arrivo dell’allora direttore sportivo Giannitti. Il dirigente del Picchio, contestato dalla tifoseria bianconera nel corso dell’ultima partita in casa insieme al patron Pulcinelli, al presidente Neri e al direttore sportivo Righi, nella giornata di ieri è intervenuto nella trasmissione radiofonica ‘A tutta C’ di Tuttomercatoweb.

"Eravamo reduci da dieci risultati utili consecutivi – commenta Verdone –. La sconfitta con l’Entella ha interrotto la serie utile, ma l’Ascoli ha disputato una delle migliori gare della gestione Di Carlo. È mancato solo il gol. Questa settimana lavoreremo per ripartire già dalla sfida di domenica col Milan Futuro. Abbiamo sempre creduto nel lavoro del mister. Quando è arrivato abbiamo affrontato squadre forti come Pescara e Ternana, facendo a meno di giocatori come Forte e Curado".

I problemi che attualmente il Picchio si trova costretto a fronteggiare sono in qualche maniera figli di quanto accaduto all’indomani del doloroso ritorno in serie C dello scorso maggio. "Dopo la retrocessione è stato difficile ripartire con una piazza in subbuglio – prosegue -, ma abbiamo deciso di valorizzare il più possibile il nostro settore giovanile. I ragazzi si allenano a stretto contatto con la prima squadra e questo rappresenta un valore aggiunto. Abbiamo avuto il coraggio di portare i nostri giovani in prima squadra. Il tema infrastrutture è fondamentale. Non esistono più i presidenti mecenati e noi dirigenti dobbiamo portare più risorse possibili, dalle sponsorizzazioni al ticketing, fino alle plusvalenze. Questo significa che dobbiamo essere bravi a creare i giovani del futuro. Le strutture in questo sono fondamentali, ci hanno consentito di avere tutte le squadre al centro sportivo".

"Per lo stadio invece l’amministrazione è stata vicina al club. Qualche anno fa è stata ricostruita la tribuna Mazzone. Ora è la volta dei lavori per il rifacimento della curva sud che termineranno nel giro di un anno e mezzo".

In questa fase della stagione l’Ascoli resta concentrato sulla finestra di mercato che consentirà di poter colmare le lacune presenti in organico. "L’obiettivo è valorizzare i giovani ed entrare nella griglia playoff – conclude -. Da qui a fine mercato faremo entrate nei ruoli in cui c’è maggiore necessità, ma prima dovremo fare una o due uscite. Il diesse sta lavorando su questo".